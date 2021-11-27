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Erdoğan: Türkmenistan'la ticareti 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız
Erdoğan: Türkmenistan'la ticareti 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan imzalanan ortak bildirinin 9 maddeden oluştuğunu belirterek, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T16:08+0300
2021-11-27T16:22+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.Sözlerine, "Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum" diye başlayan Erdoğan, iki ülke arasında 9 maddelik bildirgenin imzalandığını da söyledi.Erdoğan, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız" dedi.
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Türkmenistan'la ticareti 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız

16:08 27.11.2021 (güncellendi: 16:22 27.11.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan imzalanan ortak bildirinin 9 maddeden oluştuğunu belirterek, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Sözlerine, "Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum" diye başlayan Erdoğan, iki ülke arasında 9 maddelik bildirgenin imzalandığını da söyledi.
Erdoğan, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız" dedi.
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