https://tr.sputniknews.com/20211127/hindistan-elon-muskin-starlink-sirketinden-internet-icin-lisans-almasini-istedi-1051205900.html

Hindistan, Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

Hindistan, Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T16:28+0300

2021-11-27T16:28+0300

2021-11-27T16:28+0300

dünya

hindistan

elon musk

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İletişim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiği aktarıldı.Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.

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hindistan, elon musk