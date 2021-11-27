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Kılıçdaroğlu: Bu organize kötülükle kavga edeceğim
23:29 27.11.2021 (güncellendi: 23:43 27.11.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
© AA / Kemal Ceylan
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Evinin mutfağından çektiği videoda Kılıçdaroğlu “Sizden ricam, birbirimize yönelik tüm önyargılarımızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmamızdır. Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız. Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Sizden ricam, birbirimize yönelik tüm önyargılarımızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmamızdır. Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız. Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar… pic.twitter.com/GVeMya5GRL— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 27, 2021