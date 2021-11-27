https://tr.sputniknews.com/20211127/kilicdaroglu-bu-gece-beni-kulaginizla-degil-kalbinizle-dinleyin-cunku-yoksullugumuzu-konusacagiz-1051212670.html

Kılıçdaroğlu: Bu organize kötülükle kavga edeceğim

Kılıçdaroğlu: Bu organize kötülükle kavga edeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız" dedi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T23:29+0300

2021-11-27T23:29+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

twitter

yoksulluk

mutfak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Evinin mutfağından çektiği videoda Kılıçdaroğlu “Sizden ricam, birbirimize yönelik tüm önyargılarımızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmamızdır. Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız. Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, twitter , yoksulluk, mutfak