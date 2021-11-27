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Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T01:01+0300
2021-11-27T01:01+0300
2021-11-27T01:01+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara denizi
ege
rüzgar
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Merkezden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, ege, rüzgar
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.