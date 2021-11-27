https://tr.sputniknews.com/20211127/marmara-ve-egede-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1051195402.html

Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T01:01+0300

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türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

marmara denizi

ege

rüzgar

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Merkezden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

türkiye

marmara denizi

ege

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meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, ege, rüzgar