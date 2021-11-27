Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211127/sarkici-zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi-1051211474.html
Şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T22:19+0300
2021-11-27T23:01+0300
türkiye
zerrin özer
köpek
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044048911_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_24a6dcef805518dd3314fe874146cef3.jpg
DHA'nın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.İHA: 15 adet antidepresan ilacı kullanarak intihar girişiminde bulunduİHA'nın aktardığı habere göre Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı ifade edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044048911_351:0:1551:900_1920x0_80_0_0_22b4e2af718ddb12dd8f8fe05997ceff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zerrin özer, köpek, hastane

Şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

22:19 27.11.2021 (güncellendi: 23:01 27.11.2021)
© Fotoğraf : YouTubeZerrin Özer
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
DHA'nın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.
Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

İHA: 15 adet antidepresan ilacı kullanarak intihar girişiminde bulundu

İHA'nın aktardığı habere göre Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:47Başbakan Ahund ilk kez sesli açıklamada bulundu: Ekonomik kriz ve işsizliğin nedeni Taliban değil
23:43AK Partili Özhaseki: Cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız
23:29Kılıçdaroğlu: Bu organize kötülükle kavga edeceğim
23:05Mansur Yavaş: Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek
22:49Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız
22:40Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası, dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi
22:20Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok
22:19Şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
22:06Rus Büyükelçi'den ABD'ye: Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil
22:00'Aşılara karşı dirençli' varyant, Avrupa'da yayılıyor: İtalya ve Çekya'da da tespit edildi
21:43Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci: Yeni varyant tüm dünyaya yayılacak
21:25İmamoğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz
21:08ABD’de Rusya'ya yönelik geniş çaplı saldırı planı su yüzüne çıktı
20:56Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Hopa'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
20:53Solomon Adaları'nda hükümet karşıtı gösterilerin ardından 3 ceset bulundu
20:52Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
20:37İzmir Valiliği'nden Buca'daki darp olayına ilişkin açıklama: 1 polis görevden uzaklaştırıldı
20:31Bakan Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
20:25Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme' açıklaması: Olayın birtakım örüntüleri var
20:13Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na miting alanı tepkisi: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür