https://tr.sputniknews.com/20211127/sarkici-zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi-1051211474.html

Şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T22:19+0300

2021-11-27T22:19+0300

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türkiye

zerrin özer

köpek

hastane

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DHA'nın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.İHA: 15 adet antidepresan ilacı kullanarak intihar girişiminde bulunduİHA'nın aktardığı habere göre Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı ifade edildi.

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zerrin özer, köpek, hastane