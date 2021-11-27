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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211127/vergi-ceza-ve-harclara-yuzde-3620-zam-1051199288.html
Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36.20 zam
Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36.20 zam
2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T09:20+0300
2021-11-27T09:22+0300
ekonomi
resmi gazete
ceza
vergi
zam
harç
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36.20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.20 oranında artacak.Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle yer aldı; 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa 1 Ocak'tan itibaren, harçlar, vergiler ve cezaların tutarları şu şekilde olacak: 2022 pasaport ücretleri:Süresi 6 ay olanlar için 339 lira1 yıl olanlar için 452 lira,2 yıl olanlar için 738 lira,3 yıl olanlar için 1048 lira3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.EhliyetEhliyet harcı: 1116 TL2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.2022 trafik cezaları166 TLRuhsat bulundurmayanlarPlakayı farklı yere takanlar196 TLEmniyet kemeri takmayanlarPark ve duraklama yasaklarına uymayanlarKavşaklarda geçiş hakkına uymayanlarKask takmayanlarKurala uymayan yayalarRahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler392 TLEngelli parkını zaptetme427 TLSeyir halinde cep telefonu kullananlarKırmızı ışıkta geçmekHız limitini yüzde 30 aşanlarMuayene yaptırmayanlar607 TLKorsan taksi tercih eden yolcular739 TLGeçersiz ehliyetle araç kullananlar760 TLPlakanın şekliyle oynayanlar826 TLTehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar860 TLYayaya öncelik vermeyenler1137 TLKış lastiği kuralına uymayanlar1823 TLAlkollü araç kullananlarAracına çakar takanlarHız limitini yüzde 50 aşanlar1823 – 9125 TLKorsan yolcu taşıyanlar3091 TLİkinci kez alkollü yakalananlar3091 TLTescilli aracı plakasız kullananlar3674 TLEhliyetsiz araç kullananlar9125 TLAracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar9410 TLUyuşturucu alarak araç kullananlar408 – 502 TLAraç yükleme kurallarına uymayanlarMahkeme başvuru harçlarıGelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.IMEI kayıt tutarıMobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ve düşürme yetkisi bulunuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.
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resmi gazete, ceza, vergi, zam, harç

Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36.20 zam

09:20 27.11.2021 (güncellendi: 09:22 27.11.2021)
© AAVergi
Vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36.20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.20 oranında artacak.
Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle yer aldı;
"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."
2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.
Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa 1 Ocak'tan itibaren, harçlar, vergiler ve cezaların tutarları şu şekilde olacak:
2022 pasaport ücretleri:
Süresi 6 ay olanlar için 339 lira
1 yıl olanlar için 452 lira,
2 yıl olanlar için 738 lira,
3 yıl olanlar için 1048 lira
3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.
Ehliyet
Ehliyet harcı: 1116 TL
2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.
2022 trafik cezaları
166 TL
Ruhsat bulundurmayanlar
Plakayı farklı yere takanlar
196 TL
Emniyet kemeri takmayanlar
Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar
Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar
Kask takmayanlar
Kurala uymayan yayalar
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
392 TL
Engelli parkını zaptetme
427 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar
Kırmızı ışıkta geçmek
Hız limitini yüzde 30 aşanlar
Muayene yaptırmayanlar
607 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular
739 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar
760 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar
826 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
860 TL
Yayaya öncelik vermeyenler
1137 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar
1823 TL
Alkollü araç kullananlar
Aracına çakar takanlar
Hız limitini yüzde 50 aşanlar
1823 – 9125 TL
Korsan yolcu taşıyanlar
3091 TL
İkinci kez alkollü yakalananlar
3091 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar
3674 TL
Ehliyetsiz araç kullananlar
9125 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
9410 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar
408 – 502 TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar
Mahkeme başvuru harçları
Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.
IMEI kayıt tutarı
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ve düşürme yetkisi bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.
2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.
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