https://tr.sputniknews.com/20211127/vergi-ceza-ve-harclara-yuzde-3620-zam-1051199288.html

Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36.20 zam

Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36.20 zam

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T09:20+0300

2021-11-27T09:20+0300

2021-11-27T09:22+0300

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harç

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36.20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.20 oranında artacak.Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle yer aldı; 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa 1 Ocak'tan itibaren, harçlar, vergiler ve cezaların tutarları şu şekilde olacak: 2022 pasaport ücretleri:Süresi 6 ay olanlar için 339 lira1 yıl olanlar için 452 lira,2 yıl olanlar için 738 lira,3 yıl olanlar için 1048 lira3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.EhliyetEhliyet harcı: 1116 TL2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.2022 trafik cezaları166 TLRuhsat bulundurmayanlarPlakayı farklı yere takanlar196 TLEmniyet kemeri takmayanlarPark ve duraklama yasaklarına uymayanlarKavşaklarda geçiş hakkına uymayanlarKask takmayanlarKurala uymayan yayalarRahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler392 TLEngelli parkını zaptetme427 TLSeyir halinde cep telefonu kullananlarKırmızı ışıkta geçmekHız limitini yüzde 30 aşanlarMuayene yaptırmayanlar607 TLKorsan taksi tercih eden yolcular739 TLGeçersiz ehliyetle araç kullananlar760 TLPlakanın şekliyle oynayanlar826 TLTehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar860 TLYayaya öncelik vermeyenler1137 TLKış lastiği kuralına uymayanlar1823 TLAlkollü araç kullananlarAracına çakar takanlarHız limitini yüzde 50 aşanlar1823 – 9125 TLKorsan yolcu taşıyanlar3091 TLİkinci kez alkollü yakalananlar3091 TLTescilli aracı plakasız kullananlar3674 TLEhliyetsiz araç kullananlar9125 TLAracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar9410 TLUyuşturucu alarak araç kullananlar408 – 502 TLAraç yükleme kurallarına uymayanlarMahkeme başvuru harçlarıGelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.IMEI kayıt tutarıMobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ve düşürme yetkisi bulunuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.

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resmi gazete, ceza, vergi, zam, harç