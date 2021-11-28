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https://tr.sputniknews.com/20211128/bm-genel-sekreteri-rusya-azerbaycan-ermenistan-gorusmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051213632.html
BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin dün... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T00:22+0300
2021-11-28T00:50+0300
bm
rusya
vladimir putin
dünya
antonio guterres
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BM Genel Sekreteri’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmesini duyuran Haq, Antonio Guterres'in görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ve Moskova’nın arabuluculuk rolüne dikkat çektiğini ifade etti.Sözcü, “Genel Sekreter, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında 26 Kasım'da yapılan üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşılıyor ve ortak açıklamalarını dikkate alıyor. Rusya Federasyonu'nun temasların ve diyaloğun devamı için sunduğu katkıları memnuniyetle not ediyor” açıklamasında bulundu.Guterres'in Ermenistan ve Azerbaycan arasında en üst düzeyde doğrudan etkileşimin yeniden başlamasından ve her iki ülkenin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamaların hükümlerini tam olarak uygulama niyetlerini yeniden teyit etmelerinden heyecan duyduğunu ifade eden Haq, BM Genel Sekreteri’nin ayrıca Bakü ve Erivan'ın bölgede istikrarı artırmak için somut adımlar atma niyetlerini yeniden teyit etmelerini de memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.Açıklamaya göre Guterres ayrıca Bakü ve Erivan'ı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu da dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları tüm formatlarda diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor.Haq, “BM, insani yardım sağlamak, ‘sahada’ yeniden yapılanmaya ve barışı tesis etmeye yardım etmek suretiyle tüm bu çabaları desteklemeye hazır” ifadelerini kullandı.Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır çizgilerinin belirlenmesi ve çizilmesi için bu yılın sonuna kadar mekanizmaları oluşturma konusunda anlaşma sağlamış, Dağlık Karabağ'ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla mümkün olan en kısa sürede projelerin başlatılması gereğini vurgulamıştı.
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bm, rusya, vladimir putin, antonio guterres

BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz

00:22 28.11.2021 (güncellendi: 00:50 28.11.2021)
© AFP 2021 / PAUL ELLISBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin dün gerçekleştirdikleri görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve Moskova’nın arabuluculuk rolüne dikkat çektiğini belirtti.
BM Genel Sekreteri’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmesini duyuran Haq, Antonio Guterres'in görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ve Moskova’nın arabuluculuk rolüne dikkat çektiğini ifade etti.
Sözcü, “Genel Sekreter, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında 26 Kasım'da yapılan üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşılıyor ve ortak açıklamalarını dikkate alıyor. Rusya Federasyonu'nun temasların ve diyaloğun devamı için sunduğu katkıları memnuniyetle not ediyor” açıklamasında bulundu.
Guterres'in Ermenistan ve Azerbaycan arasında en üst düzeyde doğrudan etkileşimin yeniden başlamasından ve her iki ülkenin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamaların hükümlerini tam olarak uygulama niyetlerini yeniden teyit etmelerinden heyecan duyduğunu ifade eden Haq, BM Genel Sekreteri’nin ayrıca Bakü ve Erivan'ın bölgede istikrarı artırmak için somut adımlar atma niyetlerini yeniden teyit etmelerini de memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.
Açıklamaya göre Guterres ayrıca Bakü ve Erivan'ı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu da dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları tüm formatlarda diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor.
Haq, “BM, insani yardım sağlamak, ‘sahada’ yeniden yapılanmaya ve barışı tesis etmeye yardım etmek suretiyle tüm bu çabaları desteklemeye hazır” ifadelerini kullandı.
Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır çizgilerinin belirlenmesi ve çizilmesi için bu yılın sonuna kadar mekanizmaları oluşturma konusunda anlaşma sağlamış, Dağlık Karabağ'ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla mümkün olan en kısa sürede projelerin başlatılması gereğini vurgulamıştı.
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