https://tr.sputniknews.com/20211128/bm-genel-sekreteri-rusya-azerbaycan-ermenistan-gorusmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051213632.html

BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz

BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin dün... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T00:22+0300

2021-11-28T00:22+0300

2021-11-28T00:50+0300

bm

rusya

vladimir putin

dünya

antonio guterres

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BM Genel Sekreteri’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmesini duyuran Haq, Antonio Guterres'in görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ve Moskova’nın arabuluculuk rolüne dikkat çektiğini ifade etti.Sözcü, “Genel Sekreter, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında 26 Kasım'da yapılan üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşılıyor ve ortak açıklamalarını dikkate alıyor. Rusya Federasyonu'nun temasların ve diyaloğun devamı için sunduğu katkıları memnuniyetle not ediyor” açıklamasında bulundu.Guterres'in Ermenistan ve Azerbaycan arasında en üst düzeyde doğrudan etkileşimin yeniden başlamasından ve her iki ülkenin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamaların hükümlerini tam olarak uygulama niyetlerini yeniden teyit etmelerinden heyecan duyduğunu ifade eden Haq, BM Genel Sekreteri’nin ayrıca Bakü ve Erivan'ın bölgede istikrarı artırmak için somut adımlar atma niyetlerini yeniden teyit etmelerini de memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.Açıklamaya göre Guterres ayrıca Bakü ve Erivan'ı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu da dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları tüm formatlarda diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor.Haq, “BM, insani yardım sağlamak, ‘sahada’ yeniden yapılanmaya ve barışı tesis etmeye yardım etmek suretiyle tüm bu çabaları desteklemeye hazır” ifadelerini kullandı.Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır çizgilerinin belirlenmesi ve çizilmesi için bu yılın sonuna kadar mekanizmaları oluşturma konusunda anlaşma sağlamış, Dağlık Karabağ'ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla mümkün olan en kısa sürede projelerin başlatılması gereğini vurgulamıştı.

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bm, rusya, vladimir putin, antonio guterres