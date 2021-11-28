Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik: Atatürk dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu

“Sünni İslam akıdesine göre kurdu. Atatürk şöyle dedi, ‘Herkes Müslüman olacak, herkes Hanefi olacak, hatta herkes maturidi olacak, fakat herkes Alevi gibi yaşayacak. İtikatta Sünni, amelde Alevi olacağız, niye? Niye itikatta Sünni olsun, çünkü Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu. Halifeler, padişahlar, şahlar, melikler, sultanlar, emirler, monarşinin adının ne olduğu önemli değil hatta cumhurbaşkanları… Kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar, buna Atatürk de dahildir.”