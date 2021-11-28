Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211128/eski-milli-egitim-bakani-celik-ataturk-dini-kullanarak-insanlarin-kendisine-biat-etmesini-istiyordu-1051231509.html
Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik: Atatürk dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu
Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik: Atatürk dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu
Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dini kullandığını öne sürüp "Atatürk de dini... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T19:52+0300
2021-11-28T19:59+0300
türkiye
atatürk
hüseyin çelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101707/00/1017070012_0:8:1024:584_1920x0_80_0_0_fd02d1a3a002673392103544bf96333e.jpg
AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Çelik'in program sırasındaki Atatürk açıklaması ise sosyal medyada tepki çekti.Çelik, “Atatürk’ün dini bir hassasiyeti var mıydı?” sorusuna Elif Çakır’dan “Yok” yanıtını aldıktan sonra bu cevabı onaylayıp şu ifadeleri kullandı:Bu kez “Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurarken, neye göre kurdu?” sorusunu yönelten Hüseyin Çelik, şu açıklamayı yaptı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101707/00/1017070012_118:0:906:591_1920x0_80_0_0_aafc8d23bb5cf3007b616b95df28ec3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atatürk, hüseyin çelik

Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik: Atatürk dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu

19:52 28.11.2021 (güncellendi: 19:59 28.11.2021)
© AAHüseyin Çelik
Hüseyin Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AA
Abone ol
Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dini kullandığını öne sürüp "Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu" dedi.
AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Çelik'in program sırasındaki Atatürk açıklaması ise sosyal medyada tepki çekti.
Çelik, “Atatürk’ün dini bir hassasiyeti var mıydı?” sorusuna Elif Çakır’dan “Yok” yanıtını aldıktan sonra bu cevabı onaylayıp şu ifadeleri kullandı:

“Olmadığını ben de, sen de biliyoruz. Zaman zaman böyle dindar bir Atatürk oluşturma çabasındayız ama Atatürk’ün kendisi böyle bir şey istemez aslında…”

Bu kez “Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurarken, neye göre kurdu?” sorusunu yönelten Hüseyin Çelik, şu açıklamayı yaptı:

“Sünni İslam akıdesine göre kurdu. Atatürk şöyle dedi, ‘Herkes Müslüman olacak, herkes Hanefi olacak, hatta herkes maturidi olacak, fakat herkes Alevi gibi yaşayacak. İtikatta Sünni, amelde Alevi olacağız, niye? Niye itikatta Sünni olsun, çünkü Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu. Halifeler, padişahlar, şahlar, melikler, sultanlar, emirler, monarşinin adının ne olduğu önemli değil hatta cumhurbaşkanları… Kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar, buna Atatürk de dahildir.”

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:20İngiltere'nin Oscar adayı, Türkiye'deki kadına şiddeti konu alan 'Ölümüne Boşanmak' belgeseli oldu
20:41Bolu Belediye Başkanı Özcan: Bedel ödemekten korkmuyorum, kim kayyum atayacakmış, alnını karışlarım
20:27AK Partili Hayati Yazıcı: Var olan sorunlarımızın farkındayız
20:11İngiltere'den Avrupa'ya uyarı: Manş Denizi'nde daha kötü hadiseler görebiliriz
19:52Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik: Atatürk dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu
19:36Kremlin: Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu iddiaları dayanaktan yoksun
19:27Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga
19:23Türkiye'de son 24 saatte 213 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
19:03Enerji Bakanlığı’nın kararıyla sokak lambaları 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor
19:00Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı
18:49KLİMİK’ten Omicron varyantı açıklaması: Görünenin ötesinde bir yayılım düzeyine ulaşmış olabilir
18:41Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:2220 gündür kayıp olan Kuran kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu
18:11'Çin sıfır tolerans politikasını bıraksaydı, günlük 630 binden fazla Kovid vakası tespit edilirdi'
18:03Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Birine zarar verseydi vicdan azabından ben de gidecektim
18:02Dolar, otomobil piyasasını da vurdu: 200 bin TL'nin altında iki araç kaldı
18:01Solomon Adaları Başbakanı hükümet karşıtı, Çinlileri vuran isyanın kışkırtıcılarını bulma sözü verdi
17:53Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
17:41Beşiktaş'tan Alex Teixeira açıklaması: Sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptandı
17:28İtalya Sahil Güvenliği, Akdeniz'de 244 sığınmacıyı kurtardı