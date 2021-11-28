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Güney Afrika: Seyahat yasakları getirmenin varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur
Güney Afrika: Seyahat yasakları getirmenin varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur
Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kendisine seyahat kısıtlamaları uygulamaya başlayan ülkelerden geri adım... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T23:37+0300
2021-11-28T23:37+0300
koronavirüs
güney afrika cumhuriyeti
seyahat yasağı
koronavirüs
omicron
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Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını "haksızlık" ve "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.Ramaphosa, "Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan tüm ülkeleri, ekonomilerimize ve halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla zarar vermeden, kararlarından acilen geri dönmeye ve kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.Kısıtlamaların, Kovid-19'dan etkilenen Güney Afrika ülkelerinin ekonomisini daha çok etkileyeceğine dikkati çeken Ramaphosa, bu durumun ülkelerin salgınla mücadele kapasitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.Rampohosa, "Bir avuç ülkeye seyahat yasakları getirmenin bu varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur. Dünyanın geri kalanını kapatan bir ada ülkesi değilseniz bu virüs dünyaya yayılacaktır" ifadesini kullandı.Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.Güney Afrika Kovid-19 tedbirlerini artırmayacakCumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika'nın Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltmeyeceğini açıkladı.Güney Afrika, halihazırda 00.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağını içeren ve en alt tedbir seviyesi olan 1'inci seviye tedbirleri uyguluyor.
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güney afrika cumhuriyeti, seyahat yasağı, koronavirüs, omicron

Güney Afrika: Seyahat yasakları getirmenin varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur

23:37 28.11.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOGüney Afrika hava yolu şirketi SAA
Güney Afrika hava yolu şirketi SAA - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kendisine seyahat kısıtlamaları uygulamaya başlayan ülkelerden geri adım atmalarını istedi.
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını "haksızlık" ve "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.
Ramaphosa, "Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan tüm ülkeleri, ekonomilerimize ve halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla zarar vermeden, kararlarından acilen geri dönmeye ve kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.
Kısıtlamaların, Kovid-19'dan etkilenen Güney Afrika ülkelerinin ekonomisini daha çok etkileyeceğine dikkati çeken Ramaphosa, bu durumun ülkelerin salgınla mücadele kapasitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.
Rampohosa, "Bir avuç ülkeye seyahat yasakları getirmenin bu varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur. Dünyanın geri kalanını kapatan bir ada ülkesi değilseniz bu virüs dünyaya yayılacaktır" ifadesini kullandı.
Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Güney Afrika Kovid-19 tedbirlerini artırmayacak

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika'nın Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltmeyeceğini açıkladı.
Güney Afrika, halihazırda 00.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağını içeren ve en alt tedbir seviyesi olan 1'inci seviye tedbirleri uyguluyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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