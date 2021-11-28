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Bakan Soylu: Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız, bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez
23:28 28.11.2021 (güncellendi: 00:37 29.11.2021)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız. Bir daha kendi durumumuzu böyle yakalayamayız. İlk kez böyle yakaladık" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk oldu. Bakan Soylu burada "Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez. Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız. Bir daha kendi durumumuzu böyle yakalayamayız. İlk kez böyle yakaladık" şeklinde konuştu.
Soylu'nun programdaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımızı çalışkanlık konusunda ayrı bir kategoride nitelendirmek gerekir. Saat, yer ve mekan mefhumu olmadan çalışma ortaya koyar.
Muhalefetin maalesef karakteri öyle oluşmuş. Sağ iktidarlar iş yapan iktidarlardır. Hep eleştirilirler. Sonra da suçlanır. Türkiye'de tüm sağ iktidarların karşılaştığı durumdur. Solun iş yapma kabiliyeti yoktur.
Yarın bu işler biterse ne olur? Eğer kendini milletine, memleketine vakfetmişsen yarının ne olacağını düşünen adamın bu işleri yapmasına gerek yok zaten.
Biz, çok zengin bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunun farkında olmamızı istemiyorlar. Bu zenginliğin, en temel dayanağı da birlikte yaşamak, birlikte var olma mücadelesi ortaya koymak.
#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (@suleymansoylu): Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Hangi fırsatı? Bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez. Bir daha Avrupa’yı, Amerika’yı, böyle yakalayamayız, bir daha kendi durumumuzu böyle yakalayamayız.#AraftaSorular pic.twitter.com/6JXnGR08mB— 24 TV (@yirmidorttv) November 28, 2021
Türkiye’nin içerisinde 170 terörist var. Gelseler, teslim olsalar, burada inanın bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Biz terörle mücadeleyi şunun için yapıyoruz: Çocuklarımızın aklını bir daha kimse çelmesin.
Bizden nefret ediyorlar. Bizi yok etmek istiyorlar. Gariptir; PKK da bizi yok etmek istiyor, FETÖ de bizi yok etmek istiyor. Bu yokedicilik bulaşıcı hal almış.
Biz doğrusunu yapalım, biz iyisini yapalım, biz doğru imkanlar oluşturalım. Türkiye’nin 81 vilayetinde üniversite var. Öyle güzel spor salonları, öyle güzel kütüphaneler var ki.
Manipülasyonlarla, Türkiye’nin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Köprüden önce son çıkıştalar. Diyorlar ki; burada Türkiye’yi boğduk, boğduk. Türkiye’yi burada boğamazsak ne Tayyip Erdoğan’ın ne de Türkiye’nin önünü alamayız.