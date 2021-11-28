https://tr.sputniknews.com/20211128/icisleri-bakani-soylu-bir-daha-bu-ulkenin-basina-tayyip-erdogan-gelmez-1051234423.html

Bakan Soylu: Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız, bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez

Bakan Soylu: Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız, bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız. Bir daha kendi... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T23:28+0300

2021-11-28T23:28+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

süleyman soylu

canlı yayın

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk oldu. Bakan Soylu burada "Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez. Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız. Bir daha kendi durumumuzu böyle yakalayamayız. İlk kez böyle yakaladık" şeklinde konuştu.Soylu'nun programdaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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2021

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recep tayyip erdoğan, süleyman soylu, canlı yayın