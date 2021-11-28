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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli rüzgar uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli rüzgar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T22:52+0300
2021-11-28T22:52+0300
2021-11-28T22:52+0300
türkiye
ali yerlikaya
rüzgar
uyarı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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ali yerlikaya, rüzgar, uyarı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli rüzgar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."