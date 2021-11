İstanbul'un stresinden bunalan mühendis işi bıraktı, Kazdağları'nda 'tam bağımsız dağ adamı' oldu

© AA / Miraç Kaya Metropolün insanı sabırsız hale getirdiğini, her şeyin bir an evvel bitmesini istediğini dile getiren Taşdelen, "Burada her şey sabır istiyor. Çok basit bir kahve yapmak için bile sabretmeniz gerekiyor. Şehirdeyken ısıtıcının düğmesine basıp bir an önce sabırsızca kaynamasını beklerken şimdi burada kahveyi yapmak için önce odun toplayıp kırıp sobayı yakmam lazım, sobanın üstündeki suyun kaynaması lazım. Domates tohumunu ektiğinde onun sana domates verebilmesi için gereken süre oldukça fazla ve bunlar hep sabır gerektiriyor. Sabırla gidip sulaman, çapalaman lazım. Bence şehir insanı duyarsızlaştırıyor. Eskiden kedisi olan bir kız arkadaşıma 'Ya kedin ya da ben.' demiştim. Şimdi çöpten ölmek üzere olan bir kediyi aldım, şu an beraber uyuyoruz. Sahiplendiğim köpeklerin hepsi sokak köpekleridir" diye konuştu.