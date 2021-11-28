İstanbul'un stresinden bunalan mühendis işi bıraktı, Kazdağları'nda 'tam bağımsız dağ adamı' oldu

© AA / Miraç Kaya Diktiği fidanın videosunun altına bir kişinin "Benim dünya üzerinde dikili bir ağacım yok" yorumunu yapması üzerine fidan diktiğini ve önündeki tabelaya da o kişinin ismini yazarak videosunu çektiğini anlatan Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: "Onun yazdığı yoruma cevaben 'Artık senin de dikili bir fidanın var.' diyerek paylaştım. Çok mutlu oldu, video da çok ilgi gördü. Onun ardından birçok arkadaşımız ismen fidan dikmemi istedi. Yarım saatte 400 mesaj gelince çok şaşırdım. Mesajların içinden bir anneninki beni çok duygulandırdı, 12 yaşında Fatma isminde kızını kanserden kaybetmiş. 'Kızım bari orada bir fidanda yaşam bulsun.' demiş. Onun için de bir fidan diktim. Azerbaycan-Ermenistan savaşında ilk şehit olan Azerbaycanlı askerimiz için bir fidan diktim. Bu videoları paylaştıkça istekler daha da artmaya başladı. Buraya ilk geldiğimde bağımsız olmak istemiştim ve bunun yüzde 90'nını gerçekleştirdim. Sonra düşündüğümde bunun çok bencilce bir istek olduğunu fark ettim. İnsanlar yaşama iz bırakmak isterler, ben de benden sonraya iz bırakmak için her gün fidan dikmeye başladım ve insanlarla paylaştım. Bir baba kanserden ölen kızı için bir fidan istemişti, babasının profiline girdim, kızıyla birlikte paylaştığı bir fotoğrafında kızı çok güzel bir kıyafet giyiyordu, mutluydu. Sonraki fotoğraflarda sararmış, solmuş, hastanede kolunda serum. Daha sonra babasıyla birlikte saçlarını sıfıra vurmuşlar. Birkaç kare sonra baba var kızı yok. Bu beni çok etkilemişti. Onun için de fidan diktim."