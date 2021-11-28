https://tr.sputniknews.com/20211128/kovid-hastasi-anne-yapay-kalp-ve-akcigerle-bebegini-dunyaya-getirdi-1051223635.html

Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi

Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi

Türkiye'de ilk kez gebe bir Kovid hastasına yapay kalp akciğer cihazı ECMO altındayken sezaryenle doğum yaptırıldı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T14:01+0300

2021-11-28T14:01+0300

2021-11-28T14:01+0300

koronavirüs

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31 haftalık hamileyken Kovid'e yakalanan ve Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılan Nida Pelit'in durumu hızla ağırlaştı. Solunum cihazına bağlanan, akciğerleri adeta iflas eden ve artık normal tedavilere yanıt vermeyen genç kadın için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibi ile irtibata geçildi. Durumu değerlendirildi ve yapay kalp akciğer cihazı ECMO ile kurtarılabileceğine karar verildi. Yarım saat içinde Gebze'ye giden Koşuyolu ECMO ekipleri, dakikalarla yarışan anne ve bebeğini kurtarabilmek için hastayı hemen cihaza bağlayarak Kartal'daki hastaneye nakletti. Bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı ve Türk doktorlar bir mucizeyi başararak, Türkiye'de ilk kez bir Kovid hastasına ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu gerçekleştirdi. Mihra bebek, prematüre doğduğu için birkaç gün yeni doğan yoğun bakım servisinde izlendikten sonra normal servise alındı. Dünya prematüre gününü de gözlem altında tutulduğu hastanede, babasının kucağında geçirdi. Genç anne ise toplamda 40 gün süren ECMO tedavisinden sağlıklı çıktı ve geçtiğimiz hafta cihazdan ayrılarak normal servise alındı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek, Türkiye'de ilk, dünyada da birkaç vakadan biri olarak tıp camiasının da ilgi odağı oldu.'Normalde hastayı ECMO'ya bağlamadan önce bebeği alırız'İlk doz aşısını olduktan 11 gün sonra Kovid'e yakalanan Nida Pelit'in durumunu, yattığı hastane ile görüştüklerinde günler saatler değil, artık dakikalarla yarışır durumda olduklarını anlatan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibinden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Mert Özgür, "Ülkemizde maalesef gebelerde aşılanma oranı hala düşük. Bazı gebe hastalarımızda da hastalık ağırlaşabiliyor ve ölümcül boyutlara ulaşabiliyor. Bu hastalar ağırlaştığı zaman genelde doğum sonlandırılır ve eğer akciğer yetmezliği ileri evredeyse ECMO tedavisi için bize danışılır ve hastanın durumunu değerlendiririz. Hasta uygunsa ECMO tedavisine karar verebiliyoruz. Daha önce de onlarca lohusa hastamızı bu şekilde tedavi ettik ve taburcu ettik. Bu cihazın görevi, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı ileri akciğer harabiyeti gelişen hastalarda, akciğeri bir nevi by-pass etmek ve o görevi bu cihaza bırakmak aslında. Bu hasta bize danışıldığı zaman ise açıkçası hem anne, hem de bebeğin hayatı dakikalarla sınırlıydı. Gebeliği o anda sonlandırsak bebeği kaybederdik, akciğer gelişimini tamamlamamıştı. Anne de o halde bir ameliyatı kaldırabilecek durumda değildi. O nedenle hızlıca karar alarak hastayı bu şekilde ECMO'ya bağladık ve ardından da hastanemize getirdik" dedi.'Tedaviye devam edebilmek için 10 gün sonra doğumu yaptırdık'Nida Pelit'in 10 günlük yoğun bir tedaviden sonra perinatoloji bölümü ve kadın doğum uzmanlarının da değerlendirmesi ile ECMO cihazına bağlıyken sezaryen ameliyatına alındığını anlatan Opr. Dr. Özgür, Pelit'in kalan tedavisini sürdürebilmesi için gebeliğinin sonlandırılması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon ekibinden Uzm. Dr. Ece Altınay ise şunları söyledi: 'İlk doz aşısından 11 gün sonra Kovid'e yakalandı'Henüz 5 yıllık evli olduklarını söyleyen Anıl Pelit ise Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerine minnettarlığını dile getirmekte dahi zorlandı. İki yaşında bir oğlu daha olduğunu söyleyen Pelit, ailede herkesin aşılı olduğunu, eşinin de kadın doğum uzmanının takibinde onun önerdiği zamanda ilk doz aşısını yaptırdığını anlatarak "Ama ilk doz aşısından 11 gün sonra Kovid'e yakalandı. 5 gün içinde yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Oradaki doktoru yüzüme bakarak 'Eşinin sadece 2 saati var, ECMO ekipleri bu süre içinde gelemezse eşinizi ve çocuğunuzu kaybedebiliriz' dedi. Koşuyolu ECMO ekibi Gebze'deki hastane ile görüştü ve bir mucize gibi çok hızlı bir şekilde geldiler. 20 dakikada falan hastaneye gelmişlerdi. Ben daha anne babayı arayana kadar, onlar hastanedeydi. Bir de oğlumuz var, oğlumuz için bekledik, sabrettik. Allah'a şükür yakın zamanda da inşallah kavuşacağız. Bebek iyi, herhangi bir problemi yok. Koşuyolu Hastanesi'ndeki doktorlarımızın sayesinde, eşim ve çocuğuma kavuştum. Sözlerle anlatamayacağım kadar minnettarım hepsine" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210924/hamileler-icin-kovid-19-rehberinde-asi-guncellemesi-1049219773.html

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