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Suriyeli Kürtlerden YPG protestosu: Kızlarımızı zorla silah altına alıyorlar
Suriyeli Kürtlerden YPG protestosu: Kızlarımızı zorla silah altına alıyorlar
Suriye'nin Kamışlı ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Birleşmiş Milletler'in ofisi önünde kayıp kızları için gösteri yaptı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T23:13+0300
2021-11-28T23:13+0300
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suriye
ypg
kamışlı
demokratik suriye güçleri (dsg)
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Euronews’in AFP’den aktardığına göre, çocuklarının Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) tarafından kaçırıldığını ve bölge halkının sürekli olarak zorla askere alındığını söyleyen protestocular yetkilileri göreve çağırdı.Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki gösteride "Çocuklarımızı geri getirin" ve "Çocukların zorla alınması annelerin yüreğine korku ekiyor" yazılı pankartlar taşındı.Birleşmiş Milletler tarafından mayıs ayında yayınlanan bir raporda, Temmuz 2018 ile Haziran 2020 arasında 400'den fazla çocuğun YPG ve kuzeydoğu Suriye'deki bağlı kuruluşları tarafından askere alındığı belirtildi.'Kızlarımızdan haber alamıyoruz'AFP'ye konuşan Muhammed Şerif, 16 yaşındaki kızının yaklaşık bir haftadır kayıp olduğunu söyledi. 45 yaşındaki Balqis Hüseyin de kızının sekiz gündür kayıp olduğunu aktardı. Hüseyin, çocuğunun bir Kürt milis tarafından kaçırılıp kaçırılmadığını veya gönüllü olarak katılıp katılmadığını bilmediğini ifade etti.BM, bölgedeki Kürt yetkililerle, haziran 2019'da çocukların silah altına alınmasını önlemek için ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak BM, o tarihten bu yana en az 160 'askere alınma' vakasını doğruladı.Kürt yönetiminin çocuk koruma biriminin eş başkanı Halid Cabir de ofisinin "son zamanlarda çocukların savaşa katılmasıyla ilgili bir takım şikayetler aldığını" kaydetti. Cabir, Kürt milisler tarafından silah altına alınan 213'ten fazla çocuğun ailelerine teslim edildiğini aktardı.Geçtiğimiz haziran ayında YPG'nin Menbiç kentinde sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında silah altına alma girişimine karşı çıkarak protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20180531/menbicde-zorunlu-askerlik-1033672178.html
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suriye, ypg, kamışlı, demokratik suriye güçleri (dsg)

Suriyeli Kürtlerden YPG protestosu: Kızlarımızı zorla silah altına alıyorlar

23:13 28.11.2021
© AFP 2021 / Delil SouleimanSuriye'nin Kamışlı ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Birleşmiş Milletler'in ofisi önünde kayıp kızları için gösteri yaptı.
Suriye'nin Kamışlı ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Birleşmiş Milletler'in ofisi önünde kayıp kızları için gösteri yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / Delil Souleiman
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Suriye'nin Kamışlı ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Birleşmiş Milletler'in ofisi önünde kayıp kızları için gösteri yaptı.
Euronews’in AFP’den aktardığına göre, çocuklarının Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) tarafından kaçırıldığını ve bölge halkının sürekli olarak zorla askere alındığını söyleyen protestocular yetkilileri göreve çağırdı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki gösteride "Çocuklarımızı geri getirin" ve "Çocukların zorla alınması annelerin yüreğine korku ekiyor" yazılı pankartlar taşındı.
Birleşmiş Milletler tarafından mayıs ayında yayınlanan bir raporda, Temmuz 2018 ile Haziran 2020 arasında 400'den fazla çocuğun YPG ve kuzeydoğu Suriye'deki bağlı kuruluşları tarafından askere alındığı belirtildi.

'Kızlarımızdan haber alamıyoruz'

AFP'ye konuşan Muhammed Şerif, 16 yaşındaki kızının yaklaşık bir haftadır kayıp olduğunu söyledi. 45 yaşındaki Balqis Hüseyin de kızının sekiz gündür kayıp olduğunu aktardı. Hüseyin, çocuğunun bir Kürt milis tarafından kaçırılıp kaçırılmadığını veya gönüllü olarak katılıp katılmadığını bilmediğini ifade etti.
BM, bölgedeki Kürt yetkililerle, haziran 2019'da çocukların silah altına alınmasını önlemek için ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak BM, o tarihten bu yana en az 160 'askere alınma' vakasını doğruladı.Kürt yönetiminin çocuk koruma biriminin eş başkanı Halid Cabir de ofisinin "son zamanlarda çocukların savaşa katılmasıyla ilgili bir takım şikayetler aldığını" kaydetti. Cabir, Kürt milisler tarafından silah altına alınan 213'ten fazla çocuğun ailelerine teslim edildiğini aktardı.
Geçtiğimiz haziran ayında YPG'nin Menbiç kentinde sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında silah altına alma girişimine karşı çıkarak protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirmişti.
DSG - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2018
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Menbiç'te zorunlu askerlik uygulaması başlatıldı
31 Mayıs 2018, 15:31
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