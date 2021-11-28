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https://tr.sputniknews.com/20211128/trump-bas-kosesini-kaptigi-yeni-rushmore-dagi-anitini-ofisinde-sergiliyor-1051234085.html
Trump, baş köşesini kaptığı yeni Rushmore Dağı Anıtı'nı ofisinde sergiliyor
Trump, baş köşesini kaptığı yeni Rushmore Dağı Anıtı'nı ofisinde sergiliyor
ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ülke tarihine damga vurmuş eski başkanların yüzleriyle şekillendirilen Rushmore Dağı Anıtı'nın kendi yüzünün de eklendiği... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T23:18+0300
2021-11-28T23:58+0300
dünya
abd
donald trump
heykel
anıt
minyatür
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Özgürlük Heykeli gibi ABD'nin en önemli simgelerinden biri olan Rushmore Dağı Anıtı'nda 1. Başkan George Washington, 3. Başkan Thomas Jefferson, 26. Başkan Theodore Roosevelt ve 16. Başkan Abraham Lincoln'ün yaklaşık 20 metrelik dev kabartma heykelleri sıralanırken, bunun 45. Başkan'ın ofisindeki bronz biblo versiyonunda bizzat Donald Trump'ın yer aldığı görüldü. Trump, Ağustos 2020'de kendisinin Rushmore Dağı Anıtı'na eklenmesi için danışmanlarının talepte bulunduğuna dair iddiaları yalanlarken "Aslında iyi fikir" demişti. Son günlerde 45. Başkan'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinden gelen görüntüler, bu fikrin biblo boyutunda hayata geçtiğini ve efsane başkanlar dizisinin sağ başını Trump'ın çektiğini gösterdi. Haberlerde, fotoğrafların arka planındaki sehpanın alt rafına konulan biblonun, muhtemelen 2020'de Rushmore Dağı'nda düzenlenen Bağımsızlık Günü etkinliklerinde Güney Dakota Valisi Kristi Noem tarafından Trump'a hediye edildiği belirtildi. Rushmore Dağı mı, Trumpmore Dağı mı?Trump 24 Kasım'da Kyle Rittenhouse'u malikanesinde ağırlarken, 'Trumpmore Dağı' diye dalga geçilen biblo, objektiflere takıldı. Wisconsin'de polisin Jacob Blake'i 8 kurşunla felç bırakmasını Siyahların Yaşamları Önemlidir hareketi kapsamında protesto edenlere tüfekle ateş açıp 2 kişiyi öldüren Kyle Rittenhouse, 20 Kasım'da jüri kararıyla beraat etmişti. Mahkum edilmemesi infial yaratan Rittenhouse ile birlikte poz veren Trump'ın diz hizasındaki Trumpmore Dağı dikkatlerden kaçmadı.25 Kasım'da bir Taekwondo ustasının Trump'a onursal siyah kuşak ödülü vermesinin fotoğrafında da Trumpmore Dağı rol çaldı. Kampanyası, 2020'de verilen hediyenin kopyalarını satıyorGüney Dakota Standard gazetesine göre, heykeltıraşlar Lee Leuning ile Sherri Treeby'nin Trump'ı eklediği minyatür Rushmore Dağı Anıtı, 3 Temmuz 2020'de Rushmore Dağı'nda konuşmasından önce 45. Başkan'a sunuldu.Habere göre Trump kampanyası, orijinal hediyenin kopyalarının satışını da yapıyor. Fotoğraflara göre, satışa çıkarılan heykel kopyalarının arkasında ABD Anayasası önsözünün metni yer alıyor.Heykeltıraşa göre tuvalete konulmasından iyidirThe Daily Beast'e konuşan heykeltıraş Leuning, Trump'ın ofisindekinin kendi yapıtı olduğunu teyit ederek "Rafta görmek hoş oldu, zira bu tür şeylerin sonu genelde tuvalete konulmak oluyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20180626/lynch-trump-tarihe-gecebilir-1034022150.html
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abd, donald trump, heykel, anıt, minyatür

Trump, baş köşesini kaptığı yeni Rushmore Dağı Anıtı'nı ofisinde sergiliyor

23:18 28.11.2021 (güncellendi: 23:58 28.11.2021)
© REUTERS / TOM BRENNERBaşkan Donald Trump ile first lady Melania Trump, Rushmore Dağı Anıtı'nda düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamalarında (ABD, Güney Dakota, Keystone, 3 Temmuz 2020)
Başkan Donald Trump ile first lady Melania Trump, Rushmore Dağı Anıtı'nda düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamalarında (ABD, Güney Dakota, Keystone, 3 Temmuz 2020) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
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ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ülke tarihine damga vurmuş eski başkanların yüzleriyle şekillendirilen Rushmore Dağı Anıtı'nın kendi yüzünün de eklendiği bir biblosunu ofisinde bulundurduğu ortaya çıktı.
Özgürlük Heykeli gibi ABD'nin en önemli simgelerinden biri olan Rushmore Dağı Anıtı'nda 1. Başkan George Washington, 3. Başkan Thomas Jefferson, 26. Başkan Theodore Roosevelt ve 16. Başkan Abraham Lincoln'ün yaklaşık 20 metrelik dev kabartma heykelleri sıralanırken, bunun 45. Başkan'ın ofisindeki bronz biblo versiyonunda bizzat Donald Trump'ın yer aldığı görüldü.
Trump, Ağustos 2020'de kendisinin Rushmore Dağı Anıtı'na eklenmesi için danışmanlarının talepte bulunduğuna dair iddiaları yalanlarken "Aslında iyi fikir" demişti.
Son günlerde 45. Başkan'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinden gelen görüntüler, bu fikrin biblo boyutunda hayata geçtiğini ve efsane başkanlar dizisinin sağ başını Trump'ın çektiğini gösterdi.
Haberlerde, fotoğrafların arka planındaki sehpanın alt rafına konulan biblonun, muhtemelen 2020'de Rushmore Dağı'nda düzenlenen Bağımsızlık Günü etkinliklerinde Güney Dakota Valisi Kristi Noem tarafından Trump'a hediye edildiği belirtildi.

Rushmore Dağı mı, Trumpmore Dağı mı?

Trump 24 Kasım'da Kyle Rittenhouse'u malikanesinde ağırlarken, 'Trumpmore Dağı' diye dalga geçilen biblo, objektiflere takıldı. Wisconsin'de polisin Jacob Blake'i 8 kurşunla felç bırakmasını Siyahların Yaşamları Önemlidir hareketi kapsamında protesto edenlere tüfekle ateş açıp 2 kişiyi öldüren Kyle Rittenhouse, 20 Kasım'da jüri kararıyla beraat etmişti. Mahkum edilmemesi infial yaratan Rittenhouse ile birlikte poz veren Trump'ın diz hizasındaki Trumpmore Dağı dikkatlerden kaçmadı.
25 Kasım'da bir Taekwondo ustasının Trump'a onursal siyah kuşak ödülü vermesinin fotoğrafında da Trumpmore Dağı rol çaldı.

Kampanyası, 2020'de verilen hediyenin kopyalarını satıyor

Güney Dakota Standard gazetesine göre, heykeltıraşlar Lee Leuning ile Sherri Treeby'nin Trump'ı eklediği minyatür Rushmore Dağı Anıtı, 3 Temmuz 2020'de Rushmore Dağı'nda konuşmasından önce 45. Başkan'a sunuldu.
Habere göre Trump kampanyası, orijinal hediyenin kopyalarının satışını da yapıyor. Fotoğraflara göre, satışa çıkarılan heykel kopyalarının arkasında ABD Anayasası önsözünün metni yer alıyor.

Heykeltıraşa göre tuvalete konulmasından iyidir

The Daily Beast'e konuşan heykeltıraş Leuning, Trump'ın ofisindekinin kendi yapıtı olduğunu teyit ederek "Rafta görmek hoş oldu, zira bu tür şeylerin sonu genelde tuvalete konulmak oluyor" dedi.
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