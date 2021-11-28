https://tr.sputniknews.com/20211128/turkiyede-son-24-saatte-213-kisi-koronavirus-sebebiyle-yasamini-yitirdi-1051231114.html

Türkiye'de son 24 saatte 213 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 213 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T19:23+0300

2021-11-28T19:23+0300

2021-11-28T19:38+0300

koronavirüs

korona

sağlık bakanlığı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın" dedi.

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2021

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korona, sağlık bakanlığı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri