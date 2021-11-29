https://tr.sputniknews.com/20211129/anket-ruslarin-yuzde-84u-kendini-mutlu-sayiyor---1051244730.html

Anket: Rusların yüzde 84'ü kendini mutlu sayıyor

Anket: Rusların yüzde 84'ü kendini mutlu sayıyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin anketi Rusların yüzde 84’ünün kendini mutlu saydığını ortaya koydu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

rusya

anket

mutluluk

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Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) 10 Kasım’da 18 yaş üstü 1600 kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre, Rusların yüzde 84’ü kendini mutlu sayarken yüzde 14’ü mutlu olmadığını düşünüyor. Vatandaşların yüzde 29’u sağlıklı olmaları, hayatları ve yakınları nedeniyle, yüzde 27’si bir ailesi, yüzde 22’si de çocukları olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Hayatlarından genel anlamda memnun olmaları veya iyi bir işe sahip oldukları gerekçesiyle mutlu olanların oranı da sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 20. Ülkedeki gidişat nedeniyle mutlu olmadıklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 8. Vatandaşların yüzde 7’si maddi yetersizlik, yüzde 6’sı istikrarsızlık yüzünden, yüzde 5’i de ailevi sorunlardan dolayı mutsuz olduğunu ifade etti. Ankete katılanların yüzde 50’si de çevresindeki mutlu ve mutsuz insanların sayısının eşit olduğunu belirtti.

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rusya, anket, mutluluk