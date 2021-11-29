https://tr.sputniknews.com/20211129/erdoganin-arabuluculuk-teklifi-sorulan-peskov-ukraynanin-dogusundaki-krizin-tarafi-degiliz-1051257100.html
Erdoğan'ın arabuluculuk teklifi sorulan Peskov: Ukrayna'nın doğusundaki krizin tarafı değiliz
Erdoğan'ın arabuluculuk teklifi sorulan Peskov: Ukrayna'nın doğusundaki krizin tarafı değiliz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T16:15+0300
2021-11-29T16:15+0300
2021-11-29T16:17+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak istediğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu. Peskov soru karşısında, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların tarafı olmadığını, dolayısıyla bu formattaki bir zirvenin söz konusu krizin çözülmesine yardımcı olmayacağını söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Mesele şu ki Rusya Donbass’taki krizin taraflarından biri değil. (Rusya, Türkiye ve Ukrayna temsilcilerini bir araya getirecek) böyle bir zirvede sorunun çözüm yolunu bulmak mümkün olmaz. Krizin tarafı, bir taraftan Kiev; diğer taraftan (Ukrayna’nın doğusunda) tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmiş olan cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk) temsilcileridir” dedi.Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı: “Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz.”‘Erdoğan, Ukrayna’nın listesini Putin’e iletti’ açıklamasını yorumsuz bıraktıBu sırada Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in, ‘Rusya ile takas etmek istedikleri kişinin listesini, Moskova’ya iletmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği’ şeklindeki açıklaması da soruldu. Peskov soru üstüne, “Bu açıklamayı yorumsuz bırakacağım” dedi.Zelenskiy cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, “(Rusya ile takas etmek istediğimiz kişilerin isimlerini içeren) liste Türkiye’ye iletildi. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesi oldu ve listeyi Rusya tarafına iletti” demişti.
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Erdoğan'ın arabuluculuk teklifi sorulan Peskov: Ukrayna'nın doğusundaki krizin tarafı değiliz
16:15 29.11.2021 (güncellendi: 16:17 29.11.2021)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak istediğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu. Peskov soru karşısında, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların tarafı olmadığını, dolayısıyla bu formattaki bir zirvenin söz konusu krizin çözülmesine yardımcı olmayacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, “Mesele şu ki Rusya Donbass’taki krizin taraflarından biri değil. (Rusya, Türkiye ve Ukrayna temsilcilerini bir araya getirecek) böyle bir zirvede sorunun çözüm yolunu bulmak mümkün olmaz. Krizin tarafı, bir taraftan Kiev; diğer taraftan (Ukrayna’nın doğusunda) tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmiş olan cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk) temsilcileridir” dedi.
Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı: “Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz.”
‘Erdoğan, Ukrayna’nın listesini Putin’e iletti’ açıklamasını yorumsuz bıraktı
Bu sırada Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in, ‘Rusya ile takas etmek istedikleri kişinin listesini, Moskova’ya iletmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği’ şeklindeki açıklaması da soruldu. Peskov soru üstüne, “Bu açıklamayı yorumsuz bırakacağım” dedi.
Zelenskiy cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, “(Rusya ile takas etmek istediğimiz kişilerin isimlerini içeren) liste Türkiye’ye iletildi. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesi oldu ve listeyi Rusya tarafına iletti” demişti.