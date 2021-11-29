https://tr.sputniknews.com/20211129/hindistandaki-dr-reddys-sirketi-sputnik-vnin-ihracati-icin-partnerleriyle-gorusuyor-1051255048.html

Hindistan'daki Dr. Reddy's şirketi, Sputnik V'nin ihracatı için partnerleriyle görüşüyor

Hindistan'daki Dr. Reddy's şirketi, Sputnik V'nin ihracatı için partnerleriyle görüşüyor

Hindistan’da Dr. Reddy’s Laboratories şirketi, ülkede üretilen Sputnik V aşısının ihracatını gerçekleştirmek için partnerleriyle görüşmeler yürütüyor. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T15:34+0300

2021-11-29T15:34+0300

2021-11-29T15:35+0300

hindistan

koronavirüs

rusya

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044594127_0:91:1801:1104_1920x0_80_0_0_77332d388ca8408876605531a075f556.jpg

Sputnik V aşısının Hindistan’daki başlıca dağıtımcısı olan Dr. Reddy’s şirketi, devletin ücretsiz olarak dağıttığı aşılarla rekabet etmeyi istiyor.Ülkede uygulanan 1.2 milyar doz aşıdan 1 milyonu Sputnik V aşısı. Hindistan Serum Enstitüsü’nün ürettiği AstraZeneca aşısı ise bu sayının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor. Covaxin aşısı da ülkede uygulanan diğer aşılar arasında.Reuters’ın aktardığına göre şirket sözcüsü, “Bununla birlikte çoğunlukla Asya-Pasifik bölgesindeki ve Afrika, Latin Amerika ve Orta Amerika’daki ülkeler olmak üzere, Sputnik V’nin başka ülkelere sevkiyatının yapılması yönünde partnerlerimizle görüşmeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.Şirket ayrıca şimdilerde takviye doz olarak veya tek başına uygulanabilen tek dozluk Sputnik Light aşısına odaklanıyor.Hindistan vaka sayılarının artmasından sonra aşılamada kendi halkına öncelik vermek amacıyla nisan ayında durdurduğu aşı ihracatına geçen ay yeniden başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210706/hindistanda-sputnik-v-asisinin-test-partisi-uretildi-1044903160.html

hindistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, rusya, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v