Hindistan'daki Dr. Reddy's şirketi, Sputnik V'nin ihracatı için partnerleriyle görüşüyor

Sputnik V aşısının Hindistan’daki başlıca dağıtımcısı olan Dr. Reddy’s şirketi, devletin ücretsiz olarak dağıttığı aşılarla rekabet etmeyi istiyor.Ülkede uygulanan 1.2 milyar doz aşıdan 1 milyonu Sputnik V aşısı. Hindistan Serum Enstitüsü’nün ürettiği AstraZeneca aşısı ise bu sayının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor. Covaxin aşısı da ülkede uygulanan diğer aşılar arasında.Reuters’ın aktardığına göre şirket sözcüsü, “Bununla birlikte çoğunlukla Asya-Pasifik bölgesindeki ve Afrika, Latin Amerika ve Orta Amerika’daki ülkeler olmak üzere, Sputnik V’nin başka ülkelere sevkiyatının yapılması yönünde partnerlerimizle görüşmeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.Şirket ayrıca şimdilerde takviye doz olarak veya tek başına uygulanabilen tek dozluk Sputnik Light aşısına odaklanıyor.Hindistan vaka sayılarının artmasından sonra aşılamada kendi halkına öncelik vermek amacıyla nisan ayında durdurduğu aşı ihracatına geçen ay yeniden başlamıştı.
Hindistan’da Dr. Reddy’s Laboratories şirketi, ülkede üretilen Sputnik V aşısının ihracatını gerçekleştirmek için partnerleriyle görüşmeler yürütüyor.
Sputnik V aşısının Hindistan’daki başlıca dağıtımcısı olan Dr. Reddy’s şirketi, devletin ücretsiz olarak dağıttığı aşılarla rekabet etmeyi istiyor.
Ülkede uygulanan 1.2 milyar doz aşıdan 1 milyonu Sputnik V aşısı. Hindistan Serum Enstitüsü’nün ürettiği AstraZeneca aşısı ise bu sayının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor. Covaxin aşısı da ülkede uygulanan diğer aşılar arasında.
Reuters’ın aktardığına göre şirket sözcüsü, “Bununla birlikte çoğunlukla Asya-Pasifik bölgesindeki ve Afrika, Latin Amerika ve Orta Amerika’daki ülkeler olmak üzere, Sputnik V’nin başka ülkelere sevkiyatının yapılması yönünde partnerlerimizle görüşmeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
Şirket ayrıca şimdilerde takviye doz olarak veya tek başına uygulanabilen tek dozluk Sputnik Light aşısına odaklanıyor.
Hindistan vaka sayılarının artmasından sonra aşılamada kendi halkına öncelik vermek amacıyla nisan ayında durdurduğu aşı ihracatına geçen ay yeniden başlamıştı.