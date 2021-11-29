https://tr.sputniknews.com/20211129/ingilterede-tum-yetiskinlere-guclendirici-asi-sunulacak-1051269428.html

İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı sunulacak

İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı sunulacak

İngiltere'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının uluslararası endişeye yol açmasının ardından 3. doz güçlendirici Kovid-19 aşısının, 18 yaş... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T23:29+0300

2021-11-29T23:29+0300

2021-11-29T23:29+0300

koronavirüs

ingiltere

takviye

aşı

salgın

sajid javid

kovid-19

koronavirüs aşısı

omicron

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İngiltere Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi'nin (JCVI) söz konusu tavsiye kararıyla gelecek aylarda 25 milyondan fazla kişiye güçlendirici aşının uygulanması öngörülüyor.İkinci aşıyla güçlendirici aşı arasındaki sürenin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklayan Komite, 3. doz aşıların Pfizer-BioNTech veya yarım doz Moderna aşısından yapılacağını bildirdi.Tavsiye kararı kapsamında, 12 ila 15 yaşındaki çocuklara da en az 3 ay aranın ardından ikinci doz aşının yapılabileceği duyuruldu.İngiliz hükümeti de Komite'nin tavsiye kararını destekliyor.'Bilim insanları, Omicron'un 'endişe verici' olduğu konusunda hemfikir'İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, yeni varyanta ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelindeki bilim insanlarının Omicron'un endişe verici olduğu konusunda hemfikir olduğunu, ancak yüksek derecede belirsizliğin de devam ettiğini vurguladı.Van-Tam, bilimin, aşıların Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğundan henüz emin olmadığı için bu varyantın yayılımını yavaşlatmanın önemli olduğunu ifade etti.JCVI Başkanı Profesör Wei Shen Lim ise "Güçlendirici dozu almak, Omicron varyantına karşı koruma seviyemizi artırmaya yardımcı olacaktır. Bu, özellikle önümüzdeki aylarda varyantın hayatımız üzerindeki etkisini azaltmamız için önemli bir yol" değerlendirmesinde bulundu.'Yeni varyant hızla yayılıyor'İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de parlamentonda yaptığı konuşmada, yeni varyantın hızla yayıldığını ve aşıların etkinliğini etkileyebileceğini belirtti.Javid, "Endişe verici yeni bir varyantın tehdit olabileceğini her zaman biliyorduk" ifadelerini kullandı.Virüse karşı stratejinin, savunmayı güçlendirmek olduğunun altını çizen Javid, JCVI'nin tavsiye kararını kabul ettiğini bildirdi.İngiltere'de bugün itibarıyla 11 Omicron vakası tespit edildi.Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce 'Omicron' olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/biden-omicron-varyanti-endise-nedeni-ancak-panik-sebebi-degil-1051268672.html

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ingiltere, takviye, aşı, salgın, sajid javid, kovid-19, koronavirüs aşısı, omicron