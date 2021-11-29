Taksinin tepe lambasından esrar çıktı

Edinilen bilgiye göre; çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı. Taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyette 107 gram esrar maddisi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 107 gram esrar maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı. Taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.
Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyette 107 gram esrar maddisi ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.