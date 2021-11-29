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https://tr.sputniknews.com/20211129/taksinin-tepe-lambasindan-esrar-cikti-1051254277.html
Taksinin tepe lambasından esrar çıktı
Taksinin tepe lambasından esrar çıktı
Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 107 gram esrar maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:10+0300
2021-11-29T15:51+0300
türkiye
denizli
uyuşturucu
taksi
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Edinilen bilgiye göre; çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı. Taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyette 107 gram esrar maddisi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/kadin-terliklerinden-uyusturucu-cikti-1051145487.html
türkiye
denizli
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denizli, uyuşturucu, taksi

Taksinin tepe lambasından esrar çıktı

15:10 29.11.2021 (güncellendi: 15:51 29.11.2021)
© İHA / EREN ELYESA POLAT - MEHMET BARLASDENİZLİ'DE TİCARİ TAKSİNİN TEPE LAMBASININ İÇERİSİNE GİZLEDİKLERİ 107 GRAM ESRAR MADDESİNİ SATMAYA HAZIRLANAN 4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI.
DENİZLİ'DE TİCARİ TAKSİNİN TEPE LAMBASININ İÇERİSİNE GİZLEDİKLERİ 107 GRAM ESRAR MADDESİNİ SATMAYA HAZIRLANAN 4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / EREN ELYESA POLAT - MEHMET BARLAS
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Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 107 gram esrar maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı. Taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.
Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyette 107 gram esrar maddisi ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
Kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı
25 Kasım, 15:17
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