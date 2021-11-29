https://tr.sputniknews.com/20211129/taksinin-tepe-lambasindan-esrar-cikti-1051254277.html

Taksinin tepe lambasından esrar çıktı

Taksinin tepe lambasından esrar çıktı

Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 107 gram esrar maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T15:10+0300

2021-11-29T15:10+0300

2021-11-29T15:51+0300

türkiye

denizli

uyuşturucu

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051254002_0:43:351:240_1920x0_80_0_0_0bbd44421e09eb55481afe05d4457aaf.jpg

Edinilen bilgiye göre; çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı. Taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyette 107 gram esrar maddisi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/kadin-terliklerinden-uyusturucu-cikti-1051145487.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, uyuşturucu, taksi