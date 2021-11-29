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Twitter CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti
Twitter CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti
Twitter, CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey'in istifa edeceği yönündeki haberleri doğruladı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T18:54+0300
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yaşam
jack dorsey
ceo
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istifa
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Twitter'ın kurucularından ve şirkette uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey, şirketin de doğrulamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.Dorsey'den boşalan koltuğa geçici süreliğine Parag Agrawal'ın getirileceği düşünülüyor.
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jack dorsey, ceo, twitter , istifa

Twitter CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti

18:54 29.11.2021 (güncellendi: 19:15 29.11.2021)
© AP Photo / Jose Luis MaganaJack Dorsey
Jack Dorsey - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Twitter, CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey'in istifa edeceği yönündeki haberleri doğruladı.
Twitter'ın kurucularından ve şirkette uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey, şirketin de doğrulamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.
Dorsey'den boşalan koltuğa geçici süreliğine Parag Agrawal'ın getirileceği düşünülüyor.
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