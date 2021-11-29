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https://tr.sputniknews.com/20211129/twitter-jack-dorseyin-ceoluk-gorevinden-ayrilacagi-iddialarini-dogruladi---1051263191.html
Twitter CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti
Twitter CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti
Twitter, CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey'in istifa edeceği yönündeki haberleri doğruladı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T18:54+0300
2021-11-29T18:54+0300
2021-11-29T19:15+0300
yaşam
jack dorsey
ceo
twitter
istifa
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Twitter'ın kurucularından ve şirkette uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey, şirketin de doğrulamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.Dorsey'den boşalan koltuğa geçici süreliğine Parag Agrawal'ın getirileceği düşünülüyor.
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jack dorsey, ceo, twitter , istifa
Twitter CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti 18:54 29.11.2021 (güncellendi: 19:15 29.11.2021)
Twitter, CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey'in istifa edeceği yönündeki haberleri doğruladı.
Twitter'ın kurucularından ve şirkette uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey, şirketin de doğrulamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.
Dorsey'den boşalan koltuğa geçici süreliğine Parag Agrawal'ın getirileceği düşünülüyor.