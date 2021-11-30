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Asgari ücret ne kadar olmalı?
Asgari ücret ne kadar olmalı?
1 Aralık'ta, 2022 senesi için belirlenecek olan asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Mevcut asgari ücret ise 2 bin 825 lira. Peki, gelecek yılın asgari ücreti... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:11+0300
2021-11-30T16:11+0300
2021-11-30T16:20+0300
yaşam
türkiye
disk
türk-iş
hak-iş
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işçi
asgari ücret
vedat bilgin
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türkiye, disk, türk-iş, hak-iş, türkiye istatistik kurumu (tüik), işçi, asgari ücret, vedat bilgin, опросы
Asgari ücret ne kadar olmalı?
16:11 30.11.2021 (güncellendi: 16:20 30.11.2021)
1 Aralık'ta, 2022 senesi için belirlenecek olan asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Mevcut asgari ücret ise 2 bin 825 lira. Peki, gelecek yılın asgari ücreti ne kadar olmalı?