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Asgari ücret ne kadar olmalı?
Asgari ücret ne kadar olmalı?
1 Aralık'ta, 2022 senesi için belirlenecek olan asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Mevcut asgari ücret ise 2 bin 825 lira. Peki, gelecek yılın asgari ücreti... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
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türk-iş
hak-iş
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işçi
asgari ücret
vedat bilgin
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türkiye, disk, türk-iş, hak-iş, türkiye istatistik kurumu (tüik), işçi, asgari ücret, vedat bilgin, опросы

Asgari ücret ne kadar olmalı?

16:11 30.11.2021 (güncellendi: 16:20 30.11.2021)
© AASanayi sektörü, işçi
Sanayi sektörü, işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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1 Aralık'ta, 2022 senesi için belirlenecek olan asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Mevcut asgari ücret ise 2 bin 825 lira. Peki, gelecek yılın asgari ücreti ne kadar olmalı?
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