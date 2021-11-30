Asgari ücret ne kadar olmalı?

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1 Aralık'ta, 2022 senesi için belirlenecek olan asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Mevcut asgari ücret ise 2 bin 825 lira. Peki, gelecek yılın asgari ücreti ne kadar olmalı?