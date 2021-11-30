https://tr.sputniknews.com/20211130/binali-yildirim-istanbul-secimlerinde-yalanin-siyaseti-basroldeydi-1051295670.html

Binali Yıldırım: İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi

Binali Yıldırım: İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi

AK Partili Yıldırım, "İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi. Sosyal medyada yalanı ilk söyleyen kazandı. Yalan bizim lügatımızda, siyasetimizde... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:59+0300

2021-11-30T15:59+0300

2021-11-30T16:17+0300

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'nda konuştu.Sadece Türkiye'nin değil bütün insanlığın geleceğini ilgilendiren bir konuyu konuştuklarını söyleyen Yıldırım, "Bundan 15 yıl önce bunları dile getirirken insanlar şaşkın şaşkın, 'bu adam kafayı mı yedi' diye bakıyorlardı. Bunların hepsi gerçek oldu. Söylemediklerimiz de gerçekleşti. 'Ana akım medya kuruşlarının saltanatı sarsılacak, herkes gazeteci, televizyoncu olacak' demiştim. Sosyal medya olayı o gün söylemiştik bugün daha fazlası oluyor" dedi.‘Dünyayı dijital imparatorluklar idare ediyor, seçimleri etkiliyorlar, rejimleri değişime zorluyorlar’Yıldırım, hayatlarındaki bütün alışkanlıkları kökten değiştirecek bir süreci yaşadıklarını, bunun adına da 'dijital dönüşüm süreci' dediklerini belirterek, şunları söyledi:'Bakanlar kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı'Yıldırım, 4. sanayi devriminin sonuçlarının çok daha sarsıcı ve trajik olacağını, yapılan araştırmalara göre, önümüzdeki 25 yıl içinde bugünkü mesleklerin yüzde 47'sinin yok olacağını, 10 meslekten 6'sının ise bilgisayarlarla yapılabilir hale geleceğini söyledi.AK Parti olarak, 2003 yılında iktidara geldiklerinde bu günleri yaşayacaklarını öngördüklerini belirten Yıldırım, "Birçok yatırımı gerçekleştirdik. Sayısallaşmaya ayak uydurmak için görünmez akıl yollarını yapmak gerekiyordu. 2003'te 23 milyon mobil abonemiz vardı. Şimdi 84 milyon mobil abonemiz var" diye konuştu.Yıldırım, e-Devlet'i kurarak tarihi bir karar aldıklarını ve öncü ülkelerden biri olduklarını belirtti:'Sosyal alem, yalan alem değildir'Yıldırım, 2019'daki İstanbul yerel seçimlerine değinerek, "İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi. Sosyal medyada yalanı ilk söyleyen kazandı. Yalan bizim lügatımızda, siyasetimizde olmadığı için biz uzak durduk. Ama maalesef sosyal medya sorumsuz medya değildir. Sosyal alem, yalan alem değildir. İşin etik yanları önemlidir. Her şey kazanmak olmamalı ama etik değerleri yok sayarak kazanmanın bu ülkeye bir faydası yok" diye konuştu.‘Ben başından beri yasak yerine, bu mecraların çok daha doğru amaçla kullanılmasını savunuyorum’Sosyal medyanın toplumları şekillendirmede önemli bir rol oynadığına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20190910/binali-yildirim-secim-bitti-her-sey-yalan-oldu-1040130345.html

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binali yıldırım, istanbul, sosyal medya, seçim