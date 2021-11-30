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Mansur Yavaş: Hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim
19:52 30.11.2021 (güncellendi: 20:16 30.11.2021)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt vermeyeceğini belirtti. Yavaş, "2.5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklama ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine yanıt vermeyeceğini bildirdi. Yavaş, paylaşımında şunları ifade etti:
"Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2.5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim.
Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 Milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim."
Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 Milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/RxDBz2ohN1— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 30, 2021
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ankara'daki Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" demişti.