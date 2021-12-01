https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-ozer-egitim-sisteminin-cok-guclu-olmasi-gerekiyor-baska-secenegimiz-yok-1051351882.html
Bakan Özer: Eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor, başka seçeneğimiz yok
Bakan Özer: Eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor, başka seçeneğimiz yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "21'inci yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T22:58+0300
2021-12-01T22:58+0300
2021-12-01T22:58+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından, 20'nci Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı. Bakan Özer, "Her bir alanla ilgili söyleyecek sözü olan herkesin bunları bizimle paylaşması çok kıymetli. 21'inci yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.Bakanlığın, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın izleme değerlendirme raporlarını her 3 ayda bir yayımlayacağını bildiren Özer, şurada oy birliği ve oy çokluğuyla alınan kararlarda hangi mesafenin alındığının şura üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.Bakan Özer, niyetlerinin eğitim sisteminin kalitesinin artırmak ve geleceği inşa eden gençleri yetiştirmek olduğunu belirterek, "Onun için burada Milli Eğitim Bakanı olarak da söz veriyorum, burada alınan kararların hepsini izleme değerlendirme raporlarımızı hepinizle paylaşacağız. Bu nedenle sizin burada kısa da olsa bir günlük de olsa harcayacağınız mesai, dikkatiniz, odağınız gerçekten çok önemli" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Milli Eğitim Şurası ve öğretmenlerle ilgili açıkladığı müjdelerin şuranın bir bereketi olduğuna inandığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
Bakan Özer: Eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor, başka seçeneğimiz yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "21'inci yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından, 20'nci Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı.
Bakan Özer, "Her bir alanla ilgili söyleyecek sözü olan herkesin bunları bizimle paylaşması çok kıymetli. 21'inci yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.
Bakanlığın, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın izleme değerlendirme raporlarını her 3 ayda bir yayımlayacağını bildiren Özer, şurada oy birliği ve oy çokluğuyla alınan kararlarda hangi mesafenin alındığının şura üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Bakan Özer, niyetlerinin eğitim sisteminin kalitesinin artırmak ve geleceği inşa eden gençleri yetiştirmek olduğunu belirterek, "Onun için burada Milli Eğitim Bakanı olarak da söz veriyorum, burada alınan kararların hepsini izleme değerlendirme raporlarımızı hepinizle paylaşacağız. Bu nedenle sizin burada kısa da olsa bir günlük de olsa harcayacağınız mesai, dikkatiniz, odağınız gerçekten çok önemli" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Milli Eğitim Şurası ve öğretmenlerle ilgili açıkladığı müjdelerin şuranın bir bereketi olduğuna inandığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:
"İyi ki şurayı düzenledik. İyi ki Cumhurbaşkanımız, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu, tüm detaylarını bu şuranın açılışında kamuoyuyla paylaştı. Sadece bizim dönemimizde değil, tüm bakanlarımız döneminde, kıymetli Bakanımızın (Nabi Avcı) da öğretmen meslek kanunun hazırlanmasında çok büyük emeği var. Ondan önceki bakanlarımızın da bürokrasinin de çok büyük emeği var."