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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T21:56+0300
2021-12-01T21:56+0300
2021-12-01T21:56+0300
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ak parti
tbmm
bülent arınç
burdur mehmet akif ersoy üniversitesi
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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.Konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan Ersoy, şu bilgileri verdi:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, bülent arınç, burdur mehmet akif ersoy üniversitesi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.
Konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan Ersoy, şu bilgileri verdi:
"Meclis eski Başkanı Bülent Arınç az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme Sn. Erdoğan’ın daveti sonucu gerçekleşti."