https://tr.sputniknews.com/20211201/bulent-arinc-cumhurbaskani-erdoganla-gorustu-1051349873.html

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T21:56+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

tbmm

bülent arınç

burdur mehmet akif ersoy üniversitesi

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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.Konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan Ersoy, şu bilgileri verdi:

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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, bülent arınç, burdur mehmet akif ersoy üniversitesi