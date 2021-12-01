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Mansur Yavaş: Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak
22:00 01.12.2021 (güncellendi: 22:17 01.12.2021)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesine katılan yeni 301 otobüsün görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna katılan 301 yeni otobüsün ilk teslimatı için eğitimlere başladıklarını duyurdu.
Yavaş, paylaşımında şunları ifade etti:
"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başladığımız çalışmalar sonucunda, yıllardır otobüslerin az olmasından kaynaklanan şikayetleri bitiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz 301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere başladık. Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak."
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başladığımız çalışmalar sonucunda, yıllardır otobüslerin az olmasından kaynaklanan şikayetleri bitiriyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 1, 2021
Filomuza dahil ettiğimiz 301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere başladık.
Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak. pic.twitter.com/uYR15NJypr