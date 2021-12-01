https://tr.sputniknews.com/20211201/mansur-yavas-duyurdu-ankarada-akilli-taksi-donemi-basliyor-1051340105.html

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da 'Akıllı Taksi' dönemi başlıyor

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da 'Akıllı Taksi' dönemi başlıyor

Mansur Yavaş, Ankara'da akıllı taksi projesinde test sürecine geçildiğini duyurdu. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T17:04+0300

2021-12-01T17:04+0300

2021-12-01T17:14+0300

ankara

taksi

türkiye

mansur yavaş

akıllı cihaz

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akıllı taksi projelerinin test sürecini başlattıklarını duyurdu.Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz vermiştik, “Akıllı Taksi” döneminin test sürecine başladık. Ücretsiz tablet ve taksimetre montesi, uygulama üzerinden taksi çağırma, mesafe ücretinin önceden belirlenmesi, sürücüler için puanlama sistemi gibi birçok fayda sağlanıyor. http://akillitaksi.ankara.bel.tr" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210518/ankaranin-taksi-duraklarina-modern-tasarim-1044529688.html

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ankara, taksi, mansur yavaş, akıllı cihaz