Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da 'Akıllı Taksi' dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akıllı taksi projelerinin test sürecini başlattıklarını duyurdu.Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz vermiştik, “Akıllı Taksi” döneminin test sürecine başladık. Ücretsiz tablet ve taksimetre montesi, uygulama üzerinden taksi çağırma, mesafe ücretinin önceden belirlenmesi, sürücüler için puanlama sistemi gibi birçok fayda sağlanıyor. http://akillitaksi.ankara.bel.tr" ifadesini kullandı.
Mansur Yavaş, Ankara'da akıllı taksi projesinde test sürecine geçildiğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akıllı taksi projelerinin test sürecini başlattıklarını duyurdu.
Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz vermiştik, “Akıllı Taksi” döneminin test sürecine başladık. Ücretsiz tablet ve taksimetre montesi, uygulama üzerinden taksi çağırma, mesafe ücretinin önceden belirlenmesi, sürücüler için puanlama sistemi gibi birçok fayda sağlanıyor. http://akillitaksi.ankara.bel.tr" ifadesini kullandı.
Söz vermiştik, “Akıllı Taksi” döneminin test sürecine başladık.