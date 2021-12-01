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MHP'li Yalçın: Mansur Yavaş artık rahat durmalı
MHP'li Yalçın: Mansur Yavaş artık rahat durmalı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Mansur Yavaş için, "Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:08+0300
2021-12-01T16:08+0300
politika
mhp
semih yalçın
tehdit
mansur yavaş
alparslan türkeş
açıklama
iyi parti
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçlayıp tehdit etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da tehdit ifadeleri içeren bir açıklama geldi.Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'a destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u da hedef alan MHP'li Yalçın, "Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde:"CHP'li Seyit Torun, Mansur Yavaş'a ayar veren Genel Başkanımız hakkında densizlik ederek sosyal medya üzerinden “Orada dur Bahçeli!” diye tıslamış! Haddini bil Torun! Haddini ve yerini bil! Tatava yapma!Koskoca MHP Lideri; partisi aleyhinde dolap döndüren düzenbaz Mansur Yavaş’a uyarıda bulunmayacak, sicilli devşirmeniz de MHP'nin arkasından serbestçe iş çevirecek öyle mi? Sevsinler sizi!Seyit Torun, hızını alamayıp “Tehditleriniz acizliğinizdir.” demiş. Asıl acizlik, kendi insan kaynaklarını tüketip MHP’nin sokağa bıraktıklarıyla iş tutmaktır.Seyit Torun! Arkasında halkın olduğunu iddia ettiğin Mansur Efendi var ya, halka hizmet için harcama yapması gerekirken Belediye bütçesinden MHP’nin safra ve atıklarına ulufe dağıtıyor.Bir zamanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi CHP’lileşmekle suçlayan bu hadsiz, şimdi sizin kucağınızda perde arkasından MHP düşmanlığı yapıyor. Ne kadar düşük, atık, artık, fosil, muarız varsa başına topluyor, yallayıp yemliyor.Mansur Efendi arkasına aldığı İP Müdiresi ile birlikte, MHP camiasına fitne ve tefrika sokmak üzere atık ve dönek örgütlemedeki beyhude gayretini sevgili Ankaralılara tevcih etse, kendisi için de halk için de daha hayırlı ve yararlı olur.Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!"
https://tr.sputniknews.com/20211201/aksener-o-cahilce-konustukca-dolar-zipliyor-1051320009.html
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mhp, semih yalçın, tehdit, mansur yavaş, alparslan türkeş, açıklama, iyi parti, milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP'li Yalçın: Mansur Yavaş artık rahat durmalı

16:08 01.12.2021
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Mansur Yavaş için, "Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçlayıp tehdit etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da tehdit ifadeleri içeren bir açıklama geldi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'a destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u da hedef alan MHP'li Yalçın, "Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.
Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde:
"CHP'li Seyit Torun, Mansur Yavaş'a ayar veren Genel Başkanımız hakkında densizlik ederek sosyal medya üzerinden “Orada dur Bahçeli!” diye tıslamış! Haddini bil Torun! Haddini ve yerini bil! Tatava yapma!
Koskoca MHP Lideri; partisi aleyhinde dolap döndüren düzenbaz Mansur Yavaş’a uyarıda bulunmayacak, sicilli devşirmeniz de MHP'nin arkasından serbestçe iş çevirecek öyle mi? Sevsinler sizi!
Seyit Torun, hızını alamayıp “Tehditleriniz acizliğinizdir.” demiş. Asıl acizlik, kendi insan kaynaklarını tüketip MHP’nin sokağa bıraktıklarıyla iş tutmaktır.
Seyit Torun! Arkasında halkın olduğunu iddia ettiğin Mansur Efendi var ya, halka hizmet için harcama yapması gerekirken Belediye bütçesinden MHP’nin safra ve atıklarına ulufe dağıtıyor.
Bir zamanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi CHP’lileşmekle suçlayan bu hadsiz, şimdi sizin kucağınızda perde arkasından MHP düşmanlığı yapıyor. Ne kadar düşük, atık, artık, fosil, muarız varsa başına topluyor, yallayıp yemliyor.
Mansur Efendi arkasına aldığı İP Müdiresi ile birlikte, MHP camiasına fitne ve tefrika sokmak üzere atık ve dönek örgütlemedeki beyhude gayretini sevgili Ankaralılara tevcih etse, kendisi için de halk için de daha hayırlı ve yararlı olur.
Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!"
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
POLİTİKA
Akşener: Mansur Yavaş’ın arkasında biz varız, Ankaralılar var
10:42
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