https://tr.sputniknews.com/20211201/musk-milyarlarca-dolar-kaybi-bulunan-spacex-kuresel-ekonomik-durgunluk-olursa-iflas-edebilir-1051322531.html

Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir

Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir

Musk, SpaceX çalışanlarını, Raptor motor üretimindeki kriz yüzünden iflas ihtimaline dair uyardığı haberleri üzerine tweet attı: "Şiddetli bir küresel... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T11:55+0300

2021-12-01T11:55+0300

2021-12-01T12:36+0300

ekonomi

spacex

elon musk

iflas

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Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla'nın hisselerini satarak gündemi meşgul etmesinin ardından SpaceX'in iflas ihtimalini gündeme getirdi. Musk, Fed Başkanı Jonathan Powell'ın Kongre'de pandemi bağlantılı tedarik krizi ve kalıcı yüksek enflasyon uyarısı yapması sonrasına denk gelen tweetinde şöyle dedi:'Sadece paranoyaklar hayatta kalır'"SpaceX, Starlink ve Starship projelerinde milyarlarca dolar kaybederken, şiddetli bir küresel durgunluk, sermaye bulunabilirliğini, likiditeyi kurutacak olursa, o zaman iflas, hala pek ihtimal dahilinde olmasa da, imkansız değildir... GM & Chrysler, geçen ekonomik durgunlukta iflasa gitti."ABD'li milyarder girişimci, "Sadece paranoyak hayatta kalır" diye ekleyerek, Andrew Grove'un "Sadece Paranoyak Hayatta Kalır: Kriz Nasıl Tespit Edilir ve Sömürülür" başlıklı kitabına atıf yaptı.'Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuramazsak yandık'Musk, bu tweeti SpaceX'in Raptor motor üretiminde kriz yaşandığı haberlerine yanıt olarak attı. Zira Space Explored isimli haber sitesi, Musk tarafından SpaceX çalışanlarına gönderilen e-posta olduğunu söylediği bir metin yayımladı. Buna göre Musk, SpaceX'in Mars'a insan taşıması amaçlanan yeni nesil uzay aracı Starship için Raptor motoru üretiminde yaşanan krize dair çalışanları bilgilendirdi:"Maalesef Raptor üretim krizi birkaç hafta önce göründüğünden çok daha kötü. Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuş hızına ulaşamazsak, gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıyayız. Şirketin açıkçası bir felaket olan bu durumdan kurtulmak için bünyesindeki herkesin dört kolla çaba göstermesine ihtiyacı olacak."Görevden alınan yöneticiler varE-postada Raptor projesinde yer alan önceki üst yönetimin ayrılmasından da söz edilerek, ilkin CNBC'nin duyurduğu bu ayın başlarında iki şirket yöneticisinin işten ayrılmasına atıfta bulundu. Habere göre SpaceX'in motor itiş sisteminden sorumlu başkan yardımcısı Will Heltsley, önce projede 'ilerleme eksikliği nedeniyle' Raptor ekibinden alındı, ardından istifasını verdi. 'Düzeltiliyor' diye umut verdiSpace Explored'un yayımladığı e-postanın orijinalliğine doğrudan teyit ya da itirazda bulunmak yerine şirketin batmaya devam edip etmeyeceği konusunda yorumda bulunmayı tercih eden Musk, başka merak uyandırıcı paylaşımlar da yaptı. Bir kullanıcının 'Raptor işinin nasıl gittiğini' sorması üzerine ayrıntıya girmeden "Düzeltiliyor" yanıtını vermesi, meraklı gözlemcilerde yeni soru fırtınası başlattı.

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spacex, elon musk, iflas