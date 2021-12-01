Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211201/musk-milyarlarca-dolar-kaybi-bulunan-spacex-kuresel-ekonomik-durgunluk-olursa-iflas-edebilir-1051322531.html
Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
Musk, SpaceX çalışanlarını, Raptor motor üretimindeki kriz yüzünden iflas ihtimaline dair uyardığı haberleri üzerine tweet attı: "Şiddetli bir küresel... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:55+0300
2021-12-01T12:36+0300
ekonomi
spacex
elon musk
iflas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044466666_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_342c5de078ac527521c6f715ee57a37d.jpg
Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla'nın hisselerini satarak gündemi meşgul etmesinin ardından SpaceX'in iflas ihtimalini gündeme getirdi. Musk, Fed Başkanı Jonathan Powell'ın Kongre'de pandemi bağlantılı tedarik krizi ve kalıcı yüksek enflasyon uyarısı yapması sonrasına denk gelen tweetinde şöyle dedi:'Sadece paranoyaklar hayatta kalır'"SpaceX, Starlink ve Starship projelerinde milyarlarca dolar kaybederken, şiddetli bir küresel durgunluk, sermaye bulunabilirliğini, likiditeyi kurutacak olursa, o zaman iflas, hala pek ihtimal dahilinde olmasa da, imkansız değildir... GM &amp; Chrysler, geçen ekonomik durgunlukta iflasa gitti."ABD'li milyarder girişimci, "Sadece paranoyak hayatta kalır" diye ekleyerek, Andrew Grove'un "Sadece Paranoyak Hayatta Kalır: Kriz Nasıl Tespit Edilir ve Sömürülür" başlıklı kitabına atıf yaptı.'Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuramazsak yandık'Musk, bu tweeti SpaceX'in Raptor motor üretiminde kriz yaşandığı haberlerine yanıt olarak attı. Zira Space Explored isimli haber sitesi, Musk tarafından SpaceX çalışanlarına gönderilen e-posta olduğunu söylediği bir metin yayımladı. Buna göre Musk, SpaceX'in Mars'a insan taşıması amaçlanan yeni nesil uzay aracı Starship için Raptor motoru üretiminde yaşanan krize dair çalışanları bilgilendirdi:"Maalesef Raptor üretim krizi birkaç hafta önce göründüğünden çok daha kötü. Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuş hızına ulaşamazsak, gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıyayız. Şirketin açıkçası bir felaket olan bu durumdan kurtulmak için bünyesindeki herkesin dört kolla çaba göstermesine ihtiyacı olacak."Görevden alınan yöneticiler varE-postada Raptor projesinde yer alan önceki üst yönetimin ayrılmasından da söz edilerek, ilkin CNBC'nin duyurduğu bu ayın başlarında iki şirket yöneticisinin işten ayrılmasına atıfta bulundu. Habere göre SpaceX'in motor itiş sisteminden sorumlu başkan yardımcısı Will Heltsley, önce projede 'ilerleme eksikliği nedeniyle' Raptor ekibinden alındı, ardından istifasını verdi. 'Düzeltiliyor' diye umut verdiSpace Explored'un yayımladığı e-postanın orijinalliğine doğrudan teyit ya da itirazda bulunmak yerine şirketin batmaya devam edip etmeyeceği konusunda yorumda bulunmayı tercih eden Musk, başka merak uyandırıcı paylaşımlar da yaptı. Bir kullanıcının 'Raptor işinin nasıl gittiğini' sorması üzerine ayrıntıya girmeden "Düzeltiliyor" yanıtını vermesi, meraklı gözlemcilerde yeni soru fırtınası başlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044466666_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_2bb3179c6e4e5087b27f274530d02dcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spacex, elon musk, iflas

Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir

11:55 01.12.2021 (güncellendi: 12:36 01.12.2021)
© AFP 2021 / HANNIBAL HANSCHKEElon Musk- SpaceX
Elon Musk- SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / HANNIBAL HANSCHKE
Abone ol
Musk, SpaceX çalışanlarını, Raptor motor üretimindeki kriz yüzünden iflas ihtimaline dair uyardığı haberleri üzerine tweet attı: "Şiddetli bir küresel durgunluk likiditeyi kurutacak olursa, iflas imkansız değildir."
Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla'nın hisselerini satarak gündemi meşgul etmesinin ardından SpaceX'in iflas ihtimalini gündeme getirdi. Musk, Fed Başkanı Jonathan Powell'ın Kongre'de pandemi bağlantılı tedarik krizi ve kalıcı yüksek enflasyon uyarısı yapması sonrasına denk gelen tweetinde şöyle dedi:

'Sadece paranoyaklar hayatta kalır'

"SpaceX, Starlink ve Starship projelerinde milyarlarca dolar kaybederken, şiddetli bir küresel durgunluk, sermaye bulunabilirliğini, likiditeyi kurutacak olursa, o zaman iflas, hala pek ihtimal dahilinde olmasa da, imkansız değildir... GM & Chrysler, geçen ekonomik durgunlukta iflasa gitti."
ABD'li milyarder girişimci, "Sadece paranoyak hayatta kalır" diye ekleyerek, Andrew Grove'un "Sadece Paranoyak Hayatta Kalır: Kriz Nasıl Tespit Edilir ve Sömürülür" başlıklı kitabına atıf yaptı.

'Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuramazsak yandık'

Musk, bu tweeti SpaceX'in Raptor motor üretiminde kriz yaşandığı haberlerine yanıt olarak attı. Zira Space Explored isimli haber sitesi, Musk tarafından SpaceX çalışanlarına gönderilen e-posta olduğunu söylediği bir metin yayımladı. Buna göre Musk, SpaceX'in Mars'a insan taşıması amaçlanan yeni nesil uzay aracı Starship için Raptor motoru üretiminde yaşanan krize dair çalışanları bilgilendirdi:
"Maalesef Raptor üretim krizi birkaç hafta önce göründüğünden çok daha kötü. Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuş hızına ulaşamazsak, gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıyayız. Şirketin açıkçası bir felaket olan bu durumdan kurtulmak için bünyesindeki herkesin dört kolla çaba göstermesine ihtiyacı olacak."

Görevden alınan yöneticiler var

E-postada Raptor projesinde yer alan önceki üst yönetimin ayrılmasından da söz edilerek, ilkin CNBC'nin duyurduğu bu ayın başlarında iki şirket yöneticisinin işten ayrılmasına atıfta bulundu. Habere göre SpaceX'in motor itiş sisteminden sorumlu başkan yardımcısı Will Heltsley, önce projede 'ilerleme eksikliği nedeniyle' Raptor ekibinden alındı, ardından istifasını verdi.

'Düzeltiliyor' diye umut verdi

Space Explored'un yayımladığı e-postanın orijinalliğine doğrudan teyit ya da itirazda bulunmak yerine şirketin batmaya devam edip etmeyeceği konusunda yorumda bulunmayı tercih eden Musk, başka merak uyandırıcı paylaşımlar da yaptı. Bir kullanıcının 'Raptor işinin nasıl gittiğini' sorması üzerine ayrıntıya girmeden "Düzeltiliyor" yanıtını vermesi, meraklı gözlemcilerde yeni soru fırtınası başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:47Bakan Karaismailoğlu: 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü'nü yarın açıyoruz
12:45Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
12:42Kadını yumruklayan saldırganı bisikletle 3 kilometre takip etti, polise yakalattı
12:41Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
12:34TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
12:31Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​
12:26'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'
12:22Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
12:19Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
12:15Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:13Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
12:07Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
12:07MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
12:00Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
11:581. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
11:57Diş tedavisi sonrası yüz felci geçiren kadın: 'Yapılmayan dişlere 16 bin lira ücret ödedim'
11:56EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor
11:55Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
11:51İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
11:46Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir