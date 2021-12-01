https://tr.sputniknews.com/20211201/papa-g-kibris-yunanistan-turunda-bolunmusluge-karsi-birlik-ve-gocmenlere-destek-mesaji-verecek-1051310217.html

Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek

Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek

Papa Francis'in yarın başlayacak Güney Kıbrıs-Yunanistan turunun Türkiye'yi de ilgilendiren bir gündemi var. Hem siyasi hem dini liderlerle görüşecek olan... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T00:20+0300

2021-12-01T00:20+0300

2021-12-01T00:23+0300

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Papa Francis, perşembe günü Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı kapsayan 5 günlük tura çıkıyor. Katolik aleminin ruhani lideri, Ortodoks Kilisesi ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan ziyaretinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na uğrayarak göçmenlerin sorunlarına dikkat çekmeye de çalışacak. Temmuzda kolon ameliyatı geçiren ve 17 Aralık'ta 85. yaşına girmeye hazırlanan Francis, Avrupa'da koronavirüs vakalarının yeniden rekor yapması yetmezmiş gibi daha bulaşıcı Omricon varyantının yayıldığı dönemde yollara düştü. Hedefteki iki ülkenin özelliği ise nüfus çoğunluğunun Ortodoks Hıristiyan olması, Katolik Hıristiyanların azınlıkta kalması ve göçmenler için Avrupa'ya varış noktası oluşturması. Bir diğer karakteristiği de Türkiye ile gerilim. 4500 kilometrelik turunda onlarca konuşma yapacak olan Papa, iki ülkenin siyasi ve dini liderleriyle görüşecek.İlk durağı, Türklerle Rumlar arasında Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmüş olan Kıbrıs. 2-4 Aralık'ta Güney Kıbrıs'a gidecek olan Francis, buradan iki topluma 'birlik ve barış' çağrısı yapacak.Vatikan'da gazetecilere brifing veren Sözcü Matteo Bruni, Papa'nın Kıbrıs'ta bölünmeden bahsedeceğini belirtti. Bruni, "Bu, uzun süredir açık bir yara. Vatikan, ada ve halkı için tek çözüm olan ikili görüşmeleri güçlendirmeye yönelik her türlü çabayı kuşkusuz desteklemektedir" dedi. Lefkoşa'da Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades ve Rum Ortodoks Kilisesi lideri 2. Hrisostomos tarafından ağırlanacak olan Francis, cuma günü stadyumda 7 bin kişinin önünde ayin düzenleyecek ve şehri ikiye ayıran Yeşil Hat'ın yakınındaki kamplarda kalan göçmenlerle birlikte Kutsal Haç Kilisesi'nde ekümenik dua edecek. Haberlerde kilisenin duvarlarında 1974'ten kalan kurşun deliklerinin hala durduğu belirtildi.Papa, geceyi tampon bölgede, Kutsal Haç Kilisesi'nin bitişiğindeki Fransisken manastırında geçirecek. Manastırın yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili arka bahçesi, Lefkoşa'nın Kıbrıs Türk tarafına uzanıyor.Son 2 günü Yunanistan'a ayıran Papa'nın görüşecekleri arasında Yunanistan Başpiskoposu İeronimos da var. İeronimos bu yılın başında bir TV programında sarf ettiği "İslam din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzudur; onun insanları savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor" sözleriyle İslam aleminden tepki çekmişti. Atina programında Yunan Ortodoks Kilisesli lideri İeronimos ile iki buluşma bulunan Papa, 2014'teki İstanbul ziyaretinde semavi dinlerin temsilcileriyle biraraya gelmiş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan kendisini kutsamasını istemişti.Papa, Avrupa'nın Türkiye üzerinden Suriyeli sığınmacı akınına uğradığı döneme denk gelen Nisan 2016'da ziyaret ettiği Midilli Adası'nı 5 Aralık'ta tekrar yoklayacak. Adada kapana kıstırılmış durumdaki göçmenlerle ilk buluşmasında "Hepimiz göçmeniz" vurgusu yapan Francis, göçmen-sığınmacı krizini '2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük insani felaketi' diye niteliyor. Midilli'yi yeniden ziyaretinde, doruğa çıktığı dönemi geride bıraksa da can yakıcılığı eksilmeyen krize dünyanın dikkatini tekrar çekmeye çalışacak. Papa, Güney Kıbrıs-Yunanistan ziyaretine başlaması öncesi yayımladığı videoda, göçmenlerle ilgili "Savaş ve yoksulluktan kaçıp kıtanın ve başka diyarların sahillerine çıkanlar, konukseverlik değil, düşmanlık ve hatta sömürüyle karşılaştı. Onlar bizim kardeşlerimizdir" mesajını verdi.

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kıbrıs, türkiye, yunanistan, güney kıbrıs, papa francis