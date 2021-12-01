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Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf
Muğla'da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi. Bir süredir hastanede olan... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T15:43+0300
2021-12-01T15:43+0300
yaşam
muğla
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Muğla'da 20 Kasım'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.Ne olmuştu?Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır’ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.Serviste takibi süren İnanır, 21 Kasım pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından önce yoğun bakıma ardından da normal odaya alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/sanatci-kadir-inanir-hastaneye-kaldirildi-1050993890.html
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muğla, kadir inanır

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

15:43 01.12.2021
© DHAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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Muğla'da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi. Bir süredir hastanede olan Kadir İnanır'ın zorlu süreci atlattığı öğrenildi.
Muğla'da 20 Kasım'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.
Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ne olmuştu?

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır’ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.
Serviste takibi süren İnanır, 21 Kasım pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından önce yoğun bakıma ardından da normal odaya alındı.
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
TÜRKİYE
Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
20 Kasım, 20:22
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