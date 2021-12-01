https://tr.sputniknews.com/20211201/yogun-bakimdan-cikan-kadir-inanirdan-ilk-fotograf-1051334712.html

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

Muğla'da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi. Bir süredir hastanede olan... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T15:43+0300

2021-12-01T15:43+0300

2021-12-01T15:43+0300

yaşam

muğla

kadir inanır

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Muğla'da 20 Kasım'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.Ne olmuştu?Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır’ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.Serviste takibi süren İnanır, 21 Kasım pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından önce yoğun bakıma ardından da normal odaya alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211120/sanatci-kadir-inanir-hastaneye-kaldirildi-1050993890.html

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muğla, kadir inanır