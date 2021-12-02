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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/afganistandan-200den-fazla-kisi-tahliye-eden-ucaklar-rusyaya-dondu--1051380462.html
Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye eden uçaklar Rusya’ya döndü
Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye eden uçaklar Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye eden 3 adet Il-76 askeri nakliye uçağının Rusya’ya döndüğünü belirtti. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:57+0300
2021-12-02T16:57+0300
2021-12-02T16:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
tahliye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan’dan 200’den fazla Rusya ve Afganistan vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye için Afganistan’a gönderilen 3 adet Il-76 askeri nakliye uçağının Rusya’ya döndüğü aktarılırken uçakların Moskova Bölgesi’nin Çkalov Havaalanı’na indiği belirtildi. Tüm yolcuların gümrük ve Kovid-19 kontrolünden geçtiği ifade edildi. Bakanlık, dün Afganistan’a 36 ton insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı anımsattı.
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rusya, afganistan, tahliye
Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye eden uçaklar Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye eden 3 adet Il-76 askeri nakliye uçağının Rusya’ya döndüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan’dan 200’den fazla Rusya ve Afganistan vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.
Tahliye için Afganistan’a gönderilen
3 adet Il-76 askeri nakliye uçağının Rusya’ya döndüğü aktarılırken uçakların Moskova Bölgesi’nin Çkalov Havaalanı’na indiği belirtildi.
Tüm yolcuların gümrük ve Kovid-19 kontrolünden geçtiği ifade edildi.
Bakanlık, dün Afganistan’a 36 ton insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı anımsattı.