https://tr.sputniknews.com/20211202/bakan-cavusoglu-borrell-ve-makei-ile-gorustu-1051354960.html

Bakan Çavuşoğlu, Borrell ve Makei ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Borrell ve Makei ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile İsveç'te bir araya geldi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ab

mevlüt çavuşoğlu

isveç

vladimir makei

josep borrell

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Makei ile görüşmesine ilişkin paylaşımında Çavuşoğlu, "Stokholm'deki ilk görüşmemizde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık" açıklamasını yaptı.Çavuşoğlu, bir diğer görüşmesine ilişkin paylaşımında da "Stokholm'de görüştüğümüz AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Afganistan, Libya, Ukrayna ve Kıbrıs gibi gündemimizdeki dış politika konularını ele aldık" ifadesine yer verdi.

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ab, mevlüt çavuşoğlu, isveç, vladimir makei, josep borrell