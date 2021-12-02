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Bakan Çavuşoğlu, Borrell ve Makei ile görüştü
© Twitter Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile İsveç'te bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Makei ile görüşmesine ilişkin paylaşımında Çavuşoğlu, "Stokholm'deki ilk görüşmemizde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık" açıklamasını yaptı.
Stokholm’deki ilk görüşmemizde #Belarus DB Vladimir Makei’yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 1, 2021
At our first bilateral in Stockholm w/FM Vladimir Makei of Belarus, discussed our relations, regional developments & irregular migration.🇹🇷🇧🇾 pic.twitter.com/6ePzk8sNaG
Çavuşoğlu, bir diğer görüşmesine ilişkin paylaşımında da "Stokholm'de görüştüğümüz AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Afganistan, Libya, Ukrayna ve Kıbrıs gibi gündemimizdeki dış politika konularını ele aldık" ifadesine yer verdi.
Stokholm’de görüştüğümüz #AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Afganistan, Libya, Ukrayna ve Kıbrıs gibi gündemimizdeki dış politika konularını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 1, 2021
In Stockholm discussed w/@JosepBorrellF foreign policy issues on our agenda such as Afghanistan, Libya, Ukraine and Cyprus. pic.twitter.com/zm1e3zD1fl