https://tr.sputniknews.com/20211202/insaat-temeli-kazilirken-hasar-goren-iki-binadaki-48-kisi-tahliye-edildi-1051391262.html

İnşaat temeli kazılırken hasar gören iki binadaki 48 kişi tahliye edildi

İnşaat temeli kazılırken hasar gören iki binadaki 48 kişi tahliye edildi

Tokat'ta, bir inşaat sahasında temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı bir bina ağır hasar gördü. Apartmandan yaklaşık 35 santimetre ayırılan binada... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T21:43+0300

2021-12-02T21:43+0300

2021-12-02T22:06+0300

türkiye

inşaat

temel kazısı

bina

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Tokat'ta, bir inşaat sahasında temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı bir bina ağır hasar gördü. Apartmandan yaklaşık 35 santimetre ayırılan binada oturanlar ile yanındaki apartmanda bulunan toplam 48 kişi tahliye edildi.​Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kent merkezi Deve Görmez Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Umut Apartmanı'nın hemen yanındaki boş arsada inşaat çalışması başladı. İnşaatta temel kazısı sırasında Umut Apartmanının duvarı, bitişiğinde bulunan Gül Apartmanından yaklaşık 35 santimetre ayrıldı. Her iki binada oturan toplam 48 kişi, polis ve AFAD ekiplerince tahliye edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.Bina sakinlerinden Azmi Karadeniz, "Biz içeride otururken komşumuz bize haber verdi. Binanız ayrılıyor diye. Burada temel açılırken oldu. Kepçe devamlı vuruyordu. Kepçenin darbesinden oldu" dedi.Yavuz Uslu ise "Kepçenin oradaki taşlara vurması sonucu bina yürümüş. Müteahhit de yaparız diyor" diye konuştu.

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inşaat, temel kazısı, bina