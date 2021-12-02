https://tr.sputniknews.com/20211202/izlandada-abd-buyukelciligi-konutu-yakinlarinda-bomba-bulundu-1051373399.html

İzlanda'da ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarında bomba bulundu

İzlanda'da ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarında bomba bulundu

İzlanda'da ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarında el yapımı patlayıcı bulundu. 3 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin açıklama yapan İzlanda polisi... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:53+0300

2021-12-02T14:53+0300

2021-12-02T14:57+0300

izlanda

dünya

bomba

abd büyükelçiliği

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İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te ABD Büyükelçiliği konutunun yakınlarındaki bir çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulundu. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.İzlanda Polisi’nden yapılan açıklamada, başkent Reykjavik’in Manatun bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarındaki çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edildi.Bombanın ABD Büyükelçiliğini hedef aldığına ilişkin kanıt bulunamadığı belirtilen açıklamada, “Ulusal Polis Komiserinin özel bir birimi çağrıldı. Sitenin güvenliği sağlandı ve bomba etkisiz hale getirildi. Soruşturma kapsamında olayın büyükelçilikle ilgili olduğuna dair hiçbir şey ortaya çıkmadı” denildi.Öte yandan polis, 3 olayla ilgisi olduğu ifade edilen ve daha önce suçları bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını, birinin serbest bırakıldığını duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20210625/kolnde-ikinci-dunya-savasina-ait-patlamamis-7-bomba-imha-edildi-1044814460.html

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izlanda, bomba, abd büyükelçiliği