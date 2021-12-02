https://tr.sputniknews.com/20211202/lavrovdan-natoya-rusya-sinirinda-gerilim-tirmandirma-suclamasi-1051390212.html
Lavrov’dan NATO’ya Rusya sınırında gerilim tırmandırma suçlaması
Lavrov’dan NATO’ya Rusya sınırında gerilim tırmandırma suçlaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayları önleme tekliflerini reddeden NATO’nun sınır bölgede gerilimi artırmaya devam ettiğini belirtti. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:08+0300
2021-12-02T21:08+0300
2021-12-02T21:08+0300
dünya
ukrayna
sergey lavrov
nato
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Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “NATO, hemen sınırlarımızda gerilimi artırmaya yönelik faaliyetlere devam ediyor” ifadesini kullandı.NATO’nun, Rusya’nın gerilimi düşürme ve tehlikeli olayları önleme yönündeki tekliflerini reddettiğini söyleyen Rus diplomat, “Avrupa-Atlantik bölgesindeki askeri güvenlik yıkılmaya devam ediyor. Stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasıyla ilgili Rusya ve ABD arasında sadece tek bir anlaşma kaldı. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ve Açık Semalar Anlaşması, Amerikalı meslektaşlarımız tarafından feshedildi. Herkes bundan endişeli ama az sayıda ülke bu durumun gerçek nedenlerini belirtme cesaretini gösteriyor, diğer tüm ülkeler sadece üzüntüsünü dile getiriyor” yorumunda bulundu.Rusya ve Batı ülkeleri arasında, güvenlik garantilerine ilişkin her türlü anlaşmanın istisnasız tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Blinken’e Minsk anlaşmasının özünü anlattım’Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le görüşmeye ilişkin soruya, “Elbette ona her şey anlattım. Minsk anlaşmasının somut hükümlerini okudum. Bu hükümlerde direkt olarak, tüm bu sorunların Kiev, Donetsk ve Lugans arasında doğrudan diyalog ve uzlaşıya varılması yoluyla çözülmesi gerektiği deniyor” dedi.Rus bakan, tüm NATO ülkelerinin, Minsk anlaşmasını Rusya’nın eylem ve tutumuna bağlama çabası içinde olduğunu da sözlerine ekledi.ABD’nin Kiev rejimi üzerinde etkiye sahip olduğu için sahip olduğu imkanlarından yararlanılması gerektiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘NATO, güvenlik diyalogundan kaçarsa önlemler alacağız’“Önemli olan güvenlik” diye kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, “NATO, bu konudan kaçınmaya devam ederse elbette güvenliğimiz, bağımsızlığımız ve toprak bütünlüğümüzün kimseye bağlı olmaması için önlemler alacağız” diye kaydetti.Söz konusu olan sadece Rusya değil, Avrupa sürecinin tüm katılımcılarının güvenliği için toplu garantilerin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Lavrov, “Batı’nın hangi konuyu değerlendirmeyi reddedeceği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum. Bence herkes Başkan Putin’i duydu ve tekliflerimizin ciddi olduğunu anladı. Şimdi bu teklifleri kağıda döküyoruz. Tepkinin ne olacağına bakacağız. Batı topluluğunun bu tekliflere ne kadar ciddi yaklaşacağına, Batı’nın gerilimi düşürmeye ve tek taraflı olarak askeri güç artırma girişimlerini sonlandırmaya olan ilgisinde ne kadar samimi olduğuna bakmak istiyoruz” ifadesini kullandı.‘Ukrayna çözümüyle ilgili görüşmelerden kaçmıyoruz’Lavrov, Rusya’nın ABD’yle olanlar dahil Ukrayna’daki krizin çözümüyle ilgili görüşmelerden kaçındığı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine, “Biz her türlü görüşmeye hazırız. Hiçbir görüşmeden kaçmıyoruz. Önemli olan ne istediğimizi anlamak” dedi.Rus heyetinin, Stockholm’deki AGİT Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Minsk anlaşması, BM Güvenlik Konseyi kararı ve diğer ilgili belgelerin metinlerini dağıttığını anlatan Lavrov, “Partnerler bir kez daha Ukrayna işleriyle ilgili yorum yapmadan önce bu belgeleri dikkatlice okusun. O zaman belki birçokları, biraz farklı söylem kullanmaları gerektiğini anlarlar” diye ekledi.
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ukrayna, sergey lavrov, nato
Lavrov’dan NATO’ya Rusya sınırında gerilim tırmandırma suçlaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayları önleme tekliflerini reddeden NATO’nun sınır bölgede gerilimi artırmaya devam ettiğini belirtti.
Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “NATO, hemen sınırlarımızda gerilimi artırmaya yönelik faaliyetlere devam ediyor” ifadesini kullandı.
NATO’nun, Rusya’nın gerilimi düşürme ve tehlikeli olayları önleme yönündeki tekliflerini reddettiğini söyleyen Rus diplomat, “Avrupa-Atlantik bölgesindeki askeri güvenlik yıkılmaya devam ediyor. Stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasıyla ilgili Rusya ve ABD arasında sadece tek bir anlaşma kaldı. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ve Açık Semalar Anlaşması, Amerikalı meslektaşlarımız tarafından feshedildi. Herkes bundan endişeli ama az sayıda ülke bu durumun gerçek nedenlerini belirtme cesaretini gösteriyor, diğer tüm ülkeler sadece üzüntüsünü dile getiriyor” yorumunda bulundu.
Rusya ve Batı ülkeleri arasında, güvenlik garantilerine ilişkin her türlü anlaşmanın istisnasız tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Devlet Başkanımızın anımsattığı ve olması için çalışacağımız anlaşmaların mutlaka hukuksal, yasal olarak bağlayıcı olmasını istiyoruz. İlgili teklifleri en kısa zamanda Batılı meslektaşlarımıza sunacağız ve onların bu konuda ciddi yaklaşım sergilemesini bekleyeceğiz.”
‘Blinken’e Minsk anlaşmasının özünü anlattım’
Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le görüşmeye ilişkin soruya, “Elbette ona her şey anlattım. Minsk anlaşmasının somut hükümlerini okudum. Bu hükümlerde direkt olarak, tüm bu sorunların Kiev, Donetsk ve Lugans arasında doğrudan diyalog ve uzlaşıya varılması yoluyla çözülmesi gerektiği deniyor” dedi.
Rus bakan, tüm NATO ülkelerinin, Minsk anlaşmasını Rusya’nın eylem ve tutumuna bağlama çabası içinde olduğunu da sözlerine ekledi.
ABD’nin Kiev rejimi üzerinde etkiye sahip olduğu için sahip olduğu imkanlarından yararlanılması gerektiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ABD, Normandiya formatını bozmak veya genişletmek istemediğini, ama ikili imkanlarını, süreçteki taraflarla temaslarda kullanmak istediklerini söylüyor. Lütfen buyursunlar, biz karşı değiliz. Ama bunun için en baştan, işbirliği temeline ilişkin anlaşmak lazım. Sadece tek bir temel olabilir. Bu da Minsk anlaşması. Bu anlaşma yorum istemiyor, sadece okunması ve içinde yazılanların uygulanması gerekiyor.”
‘NATO, güvenlik diyalogundan kaçarsa önlemler alacağız’
“Önemli olan güvenlik” diye kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, “NATO, bu konudan kaçınmaya devam ederse elbette güvenliğimiz, bağımsızlığımız ve toprak bütünlüğümüzün kimseye bağlı olmaması için önlemler alacağız” diye kaydetti.
Söz konusu olan sadece Rusya değil, Avrupa sürecinin tüm katılımcılarının güvenliği için toplu garantilerin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Lavrov, “Batı’nın hangi konuyu değerlendirmeyi reddedeceği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum. Bence herkes Başkan Putin’i duydu ve tekliflerimizin ciddi olduğunu anladı. Şimdi bu teklifleri kağıda döküyoruz. Tepkinin ne olacağına bakacağız. Batı topluluğunun bu tekliflere ne kadar ciddi yaklaşacağına, Batı’nın gerilimi düşürmeye ve tek taraflı olarak askeri güç artırma girişimlerini sonlandırmaya olan ilgisinde ne kadar samimi olduğuna bakmak istiyoruz” ifadesini kullandı.
‘Ukrayna çözümüyle ilgili görüşmelerden kaçmıyoruz’
Lavrov, Rusya’nın ABD’yle olanlar dahil Ukrayna’daki krizin çözümüyle ilgili görüşmelerden kaçındığı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine, “Biz her türlü görüşmeye hazırız. Hiçbir görüşmeden kaçmıyoruz. Önemli olan ne istediğimizi anlamak” dedi.
Rus heyetinin, Stockholm’deki AGİT Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Minsk anlaşması, BM Güvenlik Konseyi kararı ve diğer ilgili belgelerin metinlerini dağıttığını anlatan Lavrov, “Partnerler bir kez daha Ukrayna işleriyle ilgili yorum yapmadan önce bu belgeleri dikkatlice okusun. O zaman belki birçokları, biraz farklı söylem kullanmaları gerektiğini anlarlar” diye ekledi.