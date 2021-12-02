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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi. Şahap Kavcıoğlu, "Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi. Para politikamızın 2022... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T11:26+0300
2021-12-02T11:46+0300
ekonomi
merkez bankası
dolar
döviz
ekonomi
faiz
yatırımcı
şahap kavcıoğlu
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi ve "Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi" dedi. Kavcıoğlu konuşmasında ayrıca "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Cari işlemler dengesi, ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti. Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz" ifadelerine de yer verdi.Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu şunları da ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211202/merkez-bankasinin-mudahale-buyuklugu-yaklasik-1-milyar-dolar-1051353355.html
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merkez bankası, dolar, döviz, ekonomi, faiz, yatırımcı, şahap kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu

11:26 02.12.2021 (güncellendi: 11:46 02.12.2021)
© AA / Ali BalıkçıŞahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA / Ali Balıkçı
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi. Şahap Kavcıoğlu, "Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi. Para politikamızın 2022 ilk yarıda etkisi görülecek" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi ve "Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi" dedi.
Kavcıoğlu konuşmasında ayrıca "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Cari işlemler dengesi, ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti. Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz" ifadelerine de yer verdi.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu şunları da ifade etti:
"İhracatı artıracak uygulamaları önemli buluyoruz. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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