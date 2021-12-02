https://tr.sputniknews.com/20211202/merkez-bankasi-baskani-sahap-kavcioglu-yatirimcilarla-bulustu-1051362405.html

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi. Şahap Kavcıoğlu, "Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi. Para politikamızın 2022... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T11:26+0300

2021-12-02T11:26+0300

2021-12-02T11:46+0300

ekonomi

merkez bankası

dolar

döviz

ekonomi

faiz

yatırımcı

şahap kavcıoğlu

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi ve "Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi" dedi. Kavcıoğlu konuşmasında ayrıca "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Cari işlemler dengesi, ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti. Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz" ifadelerine de yer verdi.Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu şunları da ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211202/merkez-bankasinin-mudahale-buyuklugu-yaklasik-1-milyar-dolar-1051353355.html

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merkez bankası, dolar, döviz, ekonomi, faiz, yatırımcı, şahap kavcıoğlu