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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211203/enag-enflasyon-kasimda-yillik-yuzde-58-artti-1051402522.html
ENAG: Enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 58 arttı
ENAG: Enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 58 arttı
ENAG verilerine göre Kasım'da enflasyon aylık yüzde 9.9, yıllık yüzde 58.65 olarak kaydedildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T10:00+0300
2021-12-03T10:00+0300
2021-12-03T10:10+0300
ekonomi
türkiye
tl
enflasyon
dolar
gıda fiyatları
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüzde 9.9 oranında arttı.Yıllık enflasyon ise ENAG verilerine göre yüzde 58.65 oranında artış gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211202/chpli-altay-merkez-bankasi-baskani-degistikce-ekonomi-batiyor-1051382937.html
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türkiye, tl, enflasyon, dolar, gıda fiyatları
ENAG: Enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 58 arttı 10:00 03.12.2021 (güncellendi: 10:10 03.12.2021)
ENAG verilerine göre Kasım'da enflasyon aylık yüzde 9.9, yıllık yüzde 58.65 olarak kaydedildi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) K asım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüzde 9.9 oranında arttı.
Yıllık enflasyon ise ENAG verilerine göre yüzde 58.65 oranında artış gerçekleşti.