https://tr.sputniknews.com/20211203/freni-bosalan-tir-3-otomobile-ve-kepceye-carpti-3-yarali-1051395229.html

Freni boşalan TIR, 3 otomobile ve kepçeye çarptı: 3 yaralı

Freni boşalan TIR, 3 otomobile ve kepçeye çarptı: 3 yaralı

Karabük’te park halindeyken freni boşalan demir yüklü tır, rampa aşağı hareket ederek seyir halindeki otomobile sonrada park halindeki 2 otomobil ile kepçeye... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T00:08+0300

2021-12-03T00:08+0300

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türkiye

karabük

tir

fren arızası

fren

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Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre hafif yokuş aşağı yolda park halinde bulunan demir yüklü TIR, freninin boşalması sonucu hareket etti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen TIR, 31 yaşındaki Gökhan K. idaresindeki otomobile, sonra park halinde bulunan 2 otomobil ile kepçeye çarparak durdu. Kazada sürücü Gökhan K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Seda Y. ile hurdaya dönen diğer otomobilde bulunan Eray D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazada araçlar trafik polislerinin incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

türkiye

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karabük, tir, fren arızası, fren