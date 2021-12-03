Freni boşalan TIR, 3 otomobile ve kepçeye çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre hafif yokuş aşağı yolda park halinde bulunan demir yüklü TIR, freninin boşalması sonucu hareket etti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen TIR, 31 yaşındaki Gökhan K. idaresindeki otomobile, sonra park halinde bulunan 2 otomobil ile kepçeye çarparak durdu. Kazada sürücü Gökhan K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Seda Y. ile hurdaya dönen diğer otomobilde bulunan Eray D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazada araçlar trafik polislerinin incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı.
Karabük’te park halindeyken freni boşalan demir yüklü tır, rampa aşağı hareket ederek seyir halindeki otomobile sonrada park halindeki 2 otomobil ile kepçeye çarptı. Otomobillerden birinin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi’nde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre hafif yokuş aşağı yolda park halinde bulunan demir yüklü TIR, freninin boşalması sonucu hareket etti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen TIR, 31 yaşındaki Gökhan K. idaresindeki otomobile, sonra park halinde bulunan 2 otomobil ile kepçeye çarparak durdu.
Kazada sürücü Gökhan K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Seda Y. ile hurdaya dönen diğer otomobilde bulunan Eray D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazada araçlar trafik polislerinin incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı.