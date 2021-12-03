Merkel, askeri törenle göreve veda etti

Görevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret ederek, "Özellikle salgının son iki yılı, siyasete, bilime ve sosyal söyleme duyulan güvenin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi" dedi.