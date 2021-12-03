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Merkel, askeri törenle göreve veda etti
Merkel, askeri törenle göreve veda etti
Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
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başbakan
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Angela Merkel, Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.
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almanya, angela merkel, başbakan, veda, tören, olaf scholz, фото

Merkel, askeri törenle göreve veda etti

00:22 03.12.2021
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Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi.
Angela Merkel, Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.
© REUTERS / Fabrizio BenschGörevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret ederek, "Özellikle salgının son iki yılı, siyasete, bilime ve sosyal söyleme duyulan güvenin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi" dedi.
Görevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret ederek, Özellikle salgının son iki yılı, siyasete, bilime ve sosyal söyleme duyulan güvenin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi dedi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Fabrizio Bensch
Görevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret ederek, "Özellikle salgının son iki yılı, siyasete, bilime ve sosyal söyleme duyulan güvenin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi" dedi.
© REUTERS / Fabrizio BenschDemokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, şöyle devam etti: "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir."
Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, şöyle devam etti: Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Fabrizio Bensch
Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, şöyle devam etti: "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir."
© REUTERS / Fabrizio Benschİlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz'a başarılar diledi.
İlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz'a başarılar diledi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Fabrizio Bensch
İlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz'a başarılar diledi.
© REUTERS / Hannibal HanschkeVeda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.
Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Hannibal Hanschke
Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.
© REUTERS / Odd AndersenAlman ordusunun 'Grosser Zapfenstreich' olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.
Alman ordusunun 'Grosser Zapfenstreich' olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Odd Andersen
Alman ordusunun 'Grosser Zapfenstreich' olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.
© REUTERS / Fabrizio BenschTörende Merkel'in bizzat kendisinin seçtiği, 'Büyük Tanrı seni övüyoruz' adlı ilahi ile 'Benim için kırmızı güller yağsın' ve 'Renkli filmi unutmuşsun' adlı parçalar çalındı.
Törende Merkel'in bizzat kendisinin seçtiği, 'Büyük Tanrı seni övüyoruz' adlı ilahi ile 'Benim için kırmızı güller yağsın' ve 'Renkli filmi unutmuşsun' adlı parçalar çalındı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Fabrizio Bensch
Törende Merkel'in bizzat kendisinin seçtiği, 'Büyük Tanrı seni övüyoruz' adlı ilahi ile 'Benim için kırmızı güller yağsın' ve 'Renkli filmi unutmuşsun' adlı parçalar çalındı.
© REUTERS / Fabrizio BenschAngela Merkel, 8 Aralık'ta Federal Meclis'te Başbakanlık görevi için yemin edecek olan Olaf Scholz'a görevini devredecek.
Angela Merkel, 8 Aralık'ta Federal Meclis'te Başbakanlık görevi için yemin edecek olan Olaf Scholz'a görevini devredecek. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Fabrizio Bensch
Angela Merkel, 8 Aralık'ta Federal Meclis'te Başbakanlık görevi için yemin edecek olan Olaf Scholz'a görevini devredecek.
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