https://tr.sputniknews.com/20211203/mezun-olduklari-okulu-soyan-2-kisi-serbest-kaldi-1051430873.html

Mezun oldukları okulu soyan 2 kişi serbest kaldı

Mezun oldukları okulu soyan 2 kişi serbest kaldı

Manisa'da, kıyafet değiştirerek mezun oldukları okulu aynı gece 2 kez soyan 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T22:50+0300

2021-12-03T22:50+0300

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türkiye

manisa

okul

kıyafet

mahkeme

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 29 Kasım gecesi meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 2 kişi okulun demir korkuluklarından atlayarak bahçeye girdi. Daha sonra ellerindeki demir çubuk yardımıyla okul binası kapısının kilidini kırarak içeriye giren şüpheliler elektronik eşyaları alarak okuldan ayrıldı. Aynı gece saat 03.00 sıralarında kıyafet değiştiren şüpheliler yanlarında getirdikleri sırt çantasıyla okula geri döndü.Okul idare odasının kapısını açan kişiler odadaki kasadan 9 bin 100 lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlığı fark eden okul idaresi durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerinin 8 yıl önce okuldan mezun olan 20 yaşındaki M.E.Y. ve 19 yaşındaki B.A.T. olduğunu tespit etti. İkametlerinde gözaltına alınan şüpheliler, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yapılan aramada bulunan çalıntı para ve elektronik eşyalar okul idaresine iade edildi. M.E.Y. ve B.A.T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşanan hırsızlık anları okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Demir korkuluklarından atlayarak bahçeye giren iki şüphelinin, okul kapısını kırması ve odaları soymaları yer alıyor.

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manisa, okul, kıyafet, mahkeme