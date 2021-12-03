https://tr.sputniknews.com/20211203/randevusuz-gelen-hasta-engelliler-gununde-engelli-saglik-calisanini-dovdu-1051426084.html

Randevusuz gelen hasta, 'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü

Randevusuz gelen hasta, 'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü

Diyarbakır'da bir hastanede otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde randevusuz gelen hasta tarafından saldırıya... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T20:10+0300

2021-12-03T20:10+0300

2021-12-03T20:10+0300

yaşam

saldırı

doktor

3 aralık dünya engelliler günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051426123_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_d9d60fd59d9eeed9f5ec95a946eb138f.jpg

Diyarbakır'da bir hasta, fiziksel engelli hastane çalışanını dövdü.Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne randevusuz gelen R.Y., kulak burun ve boğaz servisinde muayene olmak istedi. Otomasyonda görevli olan fiziksel engelli Cengiz Doğru, durumu doktora bildirdi.Doktor da randevulu hastaların ardından R.Y.’yi muayene edebileceğini söyledi. Doğru, doktorun cevabını R.Y.’ye iletti. R.Y. çıkan tartışmada Cengiz Doğru’yu darbetti.Çevredekiler araya girerken, R.Y., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Darp raporu alıp şikayetçi olan Doğru'ya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan saldırı sendika ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, doktor, 3 aralık dünya engelliler günü