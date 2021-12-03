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https://tr.sputniknews.com/20211203/randevusuz-gelen-hasta-engelliler-gununde-engelli-saglik-calisanini-dovdu-1051426084.html
Randevusuz gelen hasta, 'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü
Randevusuz gelen hasta, 'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü
Diyarbakır'da bir hastanede otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde randevusuz gelen hasta tarafından saldırıya... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T20:10+0300
2021-12-03T20:10+0300
2021-12-03T20:10+0300
yaşam
saldırı
doktor
3 aralık dünya engelliler günü
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Diyarbakır'da bir hasta, fiziksel engelli hastane çalışanını dövdü.Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne randevusuz gelen R.Y., kulak burun ve boğaz servisinde muayene olmak istedi. Otomasyonda görevli olan fiziksel engelli Cengiz Doğru, durumu doktora bildirdi.Doktor da randevulu hastaların ardından R.Y.’yi muayene edebileceğini söyledi. Doğru, doktorun cevabını R.Y.’ye iletti. R.Y. çıkan tartışmada Cengiz Doğru’yu darbetti.Çevredekiler araya girerken, R.Y., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Darp raporu alıp şikayetçi olan Doğru'ya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan saldırı sendika ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.
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saldırı, doktor, 3 aralık dünya engelliler günü
Randevusuz gelen hasta, 'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü
Diyarbakır'da bir hastanede otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde randevusuz gelen hasta tarafından saldırıya uğradı.
Diyarbakır'da bir hasta, fiziksel engelli hastane çalışanını dövdü.
Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne randevusuz gelen R.Y., kulak burun ve boğaz servisinde muayene olmak istedi. Otomasyonda görevli olan fiziksel engelli Cengiz Doğru, durumu doktora bildirdi.
Doktor da randevulu hastaların ardından R.Y.’yi muayene edebileceğini söyledi. Doğru, doktorun cevabını R.Y.’ye iletti. R.Y. çıkan tartışmada Cengiz Doğru’yu darbetti.
Çevredekiler araya girerken, R.Y., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Darp raporu alıp şikayetçi olan Doğru'ya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan saldırı sendika ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.