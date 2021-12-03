Suavi’den TBB Başkanı Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır

Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, kendisine ait ‘Tükenme’ şarkısını barolar birliği seçimi kampanyasında izinsiz kullandığını iddia etti.Twitter hesabından açıklama yapan Suavi, şu ifadeleri kullandı:
Sanatçı Suavi, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, kendi şarkısını kampanya videosunda izinsiz kullanmakla suçlayarak, "Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, kendisine ait ‘Tükenme’ şarkısını barolar birliği seçimi kampanyasında izinsiz kullandığını iddia etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Suavi, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Metin Feyzioğlu. siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak "Tükenme" adlı eserimizi kullanmışsınız.., Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır."
Sn. Metin Feyzioğlu. siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak "Tükenme" adlı eserimizi kullanmışsınız..,
Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır ❗️