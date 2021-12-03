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https://tr.sputniknews.com/20211203/suaviden-tbb-baskani-feyziogluna-sarki-tepkisi-bu-korsanliktir-1051428023.html
Suavi’den TBB Başkanı Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
Suavi’den TBB Başkanı Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
Sanatçı Suavi, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, kendi şarkısını kampanya videosunda izinsiz kullanmakla suçlayarak, "Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T21:02+0300
2021-12-03T21:02+0300
türkiye
metin feyzioğlu
baro
şarkı
suavi
türkiye barolar birliği
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Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, kendisine ait ‘Tükenme’ şarkısını barolar birliği seçimi kampanyasında izinsiz kullandığını iddia etti.Twitter hesabından açıklama yapan Suavi, şu ifadeleri kullandı:
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metin feyzioğlu, baro, şarkı, suavi, türkiye barolar birliği

Suavi’den TBB Başkanı Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır

21:02 03.12.2021
© Fotoğraf : nilufer.bel.trSuavi
Suavi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Fotoğraf : nilufer.bel.tr
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Sanatçı Suavi, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, kendi şarkısını kampanya videosunda izinsiz kullanmakla suçlayarak, "Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, kendisine ait ‘Tükenme’ şarkısını barolar birliği seçimi kampanyasında izinsiz kullandığını iddia etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Suavi, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Metin Feyzioğlu. siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak "Tükenme" adlı eserimizi kullanmışsınız.., Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır."
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