https://tr.sputniknews.com/20211203/turkiyeye-nusr-et-icin-geldiler-yemek-ucus-ve-tatil-masraflari-londrada-yemekten-daha-ucuz-1051408563.html

Türkiye'ye Nusr-Et için geldiler: 'Londra'da yemekten daha az maliyetli'

Türkiye'ye Nusr-Et için geldiler: 'Londra'da yemekten daha az maliyetli'

İngiltere'de yaşayan bir çift, Londra'daki Nusr-Et restoranında yemek yeme maliyetinin Londra'dan İstanbul'a uçuş, İstanbul'daki restoranda yemek yeme ve tatil... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T12:42+0300

2021-12-03T12:42+0300

2021-12-03T12:52+0300

yaşam

istanbul

ingiltere

londra

nusret gökçe

nusr-et

saltbae

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050612697_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d6c4726790bdf32e4e76dd2d38b0600c.jpg

Dünyada 'Saltbae' ismiyle ün kazanan Nusret Gökçe'nin kurucusu olduğu Nusr-Et restoran zincirlerinin Londra'daki şubesinde bir biftek yemek 1.450 sterline mal oluyor.Londra yerine Türkiye'ye bir gezi yaparak 'soyulmaktan' kurtulduklarını söyleyen İngiliz yemek yorumcusu çift Fahd ve Nashwa, böylelikle İstanbul'daki Nusr-Et restoranında aynı yemeği 110 sterline mal etti.Çiftin sosyal medya üzerinden paylaştığı video, 743 bin görüntülenme ve 64 bin beğeni topladı.'Halal Food Reviews' isimli bir sayfa üzerinden yemek yorumu yapan çift, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211119/ankete-gore-turkiyede-yasayan-ingilizlerin-pahali-buldugu-tek-sey-ne-1050956966.html

istanbul

ingiltere

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, ingiltere, londra, nusret gökçe, nusr-et, saltbae