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Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi
Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya uzatmalarda 95-93 yenildi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T02:44+0300
2021-12-04T02:46+0300
spor
thy avrupa ligi
anadolu efes
barcelona
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Müsabakanın ilk bölümünde lacivert-beyazlılar dış atışlardan istediğini bulamazken, konuk takım Sertaç Şanlı ile Laprovittola'nın çizgi gerisinden ürettiği sayılarla 5. dakikanın başında 7 sayılık (5-12) fark yakaladı. Larkin, Moerman, Petrusev ve Micic'in basketleriyle farkı kapatan Anadolu Efes, 8. dakikada 17-16 öne geçti. İyi oyununu sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.İkinci çeyreğin başında iyi savunma yaparak rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, bulduğu 6-0'lık seriyle 13. dakikada farkı 11 sayıya (31-20) çıkardı. Hücumdaki ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar, rakibinin hücumlarını savunmakta zorlanınca 18. dakikada fark 2 sayıya kadar düştü: 35-33. Dunston, Pleiss, Moerman ve Beaubois'nın sayılarıyla rakibinin öne geçmesini önleyen ev sahibi takım, devre arasına 47-37 önde girdi.Karşılaşmanın üçüncü periyodun başında 12 sayılık fark (49-37) bulan Anadolu Efes, uzun süre farkın erimesine izin vermedi. Barcelona ise bulduğu basketlerle oyundan kopmadı. Katalan temsilcisi, çeyreğin son bölümüne doğru arka arkaya bulduğu basketlerle 29. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 64-62. Son dakikada Beaubois ve Moerman'ın elinden gelen basketlerle rakibinin öne geçmesini önleyen Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 68-62 üstün kapattı.Son çeyreğe iyi başlayan taraf Barcelona oldu. Konuk takım, periyodun ilk 4 dakikasında bulduğu 10-0'lık seriyle 72-68 öne geçti. Hücumda etkili olamayan Anadolu Efes, 35. dakikayı 5 sayı (70-75) geride geçti. Taraftarının desteğiyle daha istekli bir görüntü çizen lacivert-beyazlılar, Micic ve Pleiss'ın basketleriyle 37. dakikada 75-75 beraberliği yakaladı. Sertaç Şanlı'nın elinden gelen 5-0'lık seriyle 39. dakikada 80-75 geri düşen Anadolu Efes, bitime 20 saniye kala Larkin'in serbest atışlarında 80-80 beraberliği yakaladı. Barcelona, son hücumu kullanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.Uzatma bölümünü daha iyi geçiren İspanya temsilcisi, parkeden 95-93 galip ayrıldı.Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Micic, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Lacivert-beyazlılarda Moerman'ın 16, Larkin'in 14 ve Simon'un 10 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.Barcelona'da ise milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. İspanyol ekibinde Mirotic 18, Kuric 16, Laprovittola ise 14 sayıyla galibiyete katkı sundu.Bu sonuçla Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda bu sezon 7. kez mağlup oldu. Anadolu Efes'in Barcelona karşısındaki 4 maçlık galibiyet serisi de bu mücadeleyle noktalandı.Averajla lider Barcelona ise bu sezonki 11. galibiyetini elde etti.
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thy avrupa ligi, anadolu efes, barcelona

Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi

02:44 04.12.2021 (güncellendi: 02:46 04.12.2021)
© AAAnadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi
Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda yenildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya uzatmalarda 95-93 yenildi.
Müsabakanın ilk bölümünde lacivert-beyazlılar dış atışlardan istediğini bulamazken, konuk takım Sertaç Şanlı ile Laprovittola'nın çizgi gerisinden ürettiği sayılarla 5. dakikanın başında 7 sayılık (5-12) fark yakaladı. Larkin, Moerman, Petrusev ve Micic'in basketleriyle farkı kapatan Anadolu Efes, 8. dakikada 17-16 öne geçti. İyi oyununu sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğin başında iyi savunma yaparak rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, bulduğu 6-0'lık seriyle 13. dakikada farkı 11 sayıya (31-20) çıkardı. Hücumdaki ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar, rakibinin hücumlarını savunmakta zorlanınca 18. dakikada fark 2 sayıya kadar düştü: 35-33. Dunston, Pleiss, Moerman ve Beaubois'nın sayılarıyla rakibinin öne geçmesini önleyen ev sahibi takım, devre arasına 47-37 önde girdi.
Karşılaşmanın üçüncü periyodun başında 12 sayılık fark (49-37) bulan Anadolu Efes, uzun süre farkın erimesine izin vermedi. Barcelona ise bulduğu basketlerle oyundan kopmadı. Katalan temsilcisi, çeyreğin son bölümüne doğru arka arkaya bulduğu basketlerle 29. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 64-62. Son dakikada Beaubois ve Moerman'ın elinden gelen basketlerle rakibinin öne geçmesini önleyen Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 68-62 üstün kapattı.
Son çeyreğe iyi başlayan taraf Barcelona oldu. Konuk takım, periyodun ilk 4 dakikasında bulduğu 10-0'lık seriyle 72-68 öne geçti. Hücumda etkili olamayan Anadolu Efes, 35. dakikayı 5 sayı (70-75) geride geçti. Taraftarının desteğiyle daha istekli bir görüntü çizen lacivert-beyazlılar, Micic ve Pleiss'ın basketleriyle 37. dakikada 75-75 beraberliği yakaladı. Sertaç Şanlı'nın elinden gelen 5-0'lık seriyle 39. dakikada 80-75 geri düşen Anadolu Efes, bitime 20 saniye kala Larkin'in serbest atışlarında 80-80 beraberliği yakaladı. Barcelona, son hücumu kullanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünü daha iyi geçiren İspanya temsilcisi, parkeden 95-93 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Micic, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Lacivert-beyazlılarda Moerman'ın 16, Larkin'in 14 ve Simon'un 10 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Barcelona'da ise milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. İspanyol ekibinde Mirotic 18, Kuric 16, Laprovittola ise 14 sayıyla galibiyete katkı sundu.
Bu sonuçla Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda bu sezon 7. kez mağlup oldu. Anadolu Efes'in Barcelona karşısındaki 4 maçlık galibiyet serisi de bu mücadeleyle noktalandı.
Averajla lider Barcelona ise bu sezonki 11. galibiyetini elde etti.
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