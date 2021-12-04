CHP'nin Mersin mitingi | Özgür Özel: Gerçek hakem millettir

CHP'nin Mersin'de erken seçim çağrısıyla gerçekleştireceği miting öncesinde halk alanda toplanmaya başladı.
CHP'nin mitingi önce Mersin ve çevre illerde geniş kapsamlı çalışmalar devam ederken, partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel, miting alanında açıklamalarda bulundu.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bulundukları koltuklarda işgalci pozisyonundadırlar. Milletten kaçmaktadırlar. Gerçek hakem millettir. Bu vakitten sonra kendilerine güveniyorlarsa sandığın gelmesi ve hakemin kararı vermesi gerekmektedir. Sandıktan kaçmanın bir maliyeti vardır. O fatura seçimde çok daha ağır bir şekilde karşılarına çıkar."
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12:43 04.12.2021
Şehit cenazesi olduğu için müzik çalınmıyor
Mersin'deki mitingde şehit cenazesi olduğu için miting boyunca müziğe yer verilmeyeceği belirtildi.