CHP'nin Mersin mitingi | Özgür Özel: Gerçek hakem millettir

"Bulundukları koltuklarda işgalci pozisyonundadırlar. Milletten kaçmaktadırlar. Gerçek hakem millettir. Bu vakitten sonra kendilerine güveniyorlarsa sandığın gelmesi ve hakemin kararı vermesi gerekmektedir. Sandıktan kaçmanın bir maliyeti vardır. O fatura seçimde çok daha ağır bir şekilde karşılarına çıkar."