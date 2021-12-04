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https://tr.sputniknews.com/20211204/gazprom-media-rus-sosyal-medya-platformu-vknin-hissedari-oldu-1051435181.html
Gazprom-Media, Rus sosyal medya platformu VK’nın hissedarı oldu
Gazprom-Media, Rus sosyal medya platformu VK’nın hissedarı oldu
Gazprom-Media, Rus sosyal medya platformu VK'da hisselerin çoğunluğunu kontrol eden MF Technologies JSC'den alınan hissenin sahibi oldu. Hisseyi daha önce Rus... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T02:08+0300
2021-12-04T02:08+0300
dünya
gazprom
sosyal medya
vestnik kavkaza (vk)
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Gazprom-Media’dan yapılan açıklamada, “Gazprombank, VK'nın oy hakkına sahip hisselerinin yüzde 57.3'ünü kontrol eden JSC MF Technologies'in kayıtlı sermayesinin yüzde 45'i tutarında bir hisse paketini JSC Gazprom-Media Holding'in varlıklarına katkı olarak satın alma kararı aldı” denildi.Gazprombank, kasım ayının sonunda Sberbank'tan MF Technologies'in hisselerinin yüzde 36’sını 12.8 milyar ruble karşılığında satın almıştı.MF Technologies'in ikinci büyük hissedarı olan milyarder Alişer Usmanov'un sahibi olduğu USM holding, VK'yi kontrol eden şirketin sermayesinden çekildiğini duyurmuştu. USM holdingin sahip olduğu yüzde 21.2’lik paketin tamamı Gazprom bünyesindeki Rusya’nın en büyük sigorta grubu Sogaz tarafından satın alınmıştı.Megafon aracılığıyla MF Technologies'in yüzde 45'ine sahip olan USM ayrıca, MF Technologies'in yüzde 9'una doğrudan sahip. Ancak bu hisselerin Gazprombank’a devredilmesi gündemde.MF Technologies’in ekonomik hisselerin yüzde 4.8'ine ve oy payının yüzde 57.3'üne sahip olduğu VK’nın diğer hisselerini Güney Afrikalı holding Naspers – Prosus (yüzde 25.7 ekonomik ve yüzde 12.3 oy payı), Alibaba Group (yüzde 9.5 ve yüzde 4.5) ve Tencent (yüzde 7 ve yüzde 3.3) kontrol ediyor.Gazprom- Medya, televizyon kanalları NTV, TNT, TV-3, Piyatnitsa!, TNT4, Match TV, Match Strana, 2x2 ve Subbota’nın yanı sıra, KIT Film Studio, Comedy Club Production, Good Story Media yapım şirketleri ile 11 radyo istasyonu, video servisleri, uydu televizyon operatörü NTV plus, çeşitli dergi ve internet gazetelerine sahip.Gazprom-Media ve yan kuruluşlarının Ocak-Eylül 2021'deki geliri, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 28,8 artarak 84.163 milyar ruble (yaklaşık 1. 140 milyar dolar) olarak gerçekleşti.
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gazprom, sosyal medya, vestnik kavkaza (vk)

Gazprom-Media, Rus sosyal medya platformu VK’nın hissedarı oldu

02:08 04.12.2021
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Gazprom-Media, Rus sosyal medya platformu VK'da hisselerin çoğunluğunu kontrol eden MF Technologies JSC'den alınan hissenin sahibi oldu. Hisseyi daha önce Rus devlet bankası Sberbank’tan satın alan Gazprombank, Gazprom-Media’ya devretti.
Gazprom-Media’dan yapılan açıklamada, “Gazprombank, VK'nın oy hakkına sahip hisselerinin yüzde 57.3'ünü kontrol eden JSC MF Technologies'in kayıtlı sermayesinin yüzde 45'i tutarında bir hisse paketini JSC Gazprom-Media Holding'in varlıklarına katkı olarak satın alma kararı aldı” denildi.
Gazprombank, kasım ayının sonunda Sberbank'tan MF Technologies'in hisselerinin yüzde 36’sını 12.8 milyar ruble karşılığında satın almıştı.
MF Technologies'in ikinci büyük hissedarı olan milyarder Alişer Usmanov'un sahibi olduğu USM holding, VK'yi kontrol eden şirketin sermayesinden çekildiğini duyurmuştu. USM holdingin sahip olduğu yüzde 21.2’lik paketin tamamı Gazprom bünyesindeki Rusya’nın en büyük sigorta grubu Sogaz tarafından satın alınmıştı.
Megafon aracılığıyla MF Technologies'in yüzde 45'ine sahip olan USM ayrıca, MF Technologies'in yüzde 9'una doğrudan sahip. Ancak bu hisselerin Gazprombank’a devredilmesi gündemde.
MF Technologies’in ekonomik hisselerin yüzde 4.8'ine ve oy payının yüzde 57.3'üne sahip olduğu VK’nın diğer hisselerini Güney Afrikalı holding Naspers – Prosus (yüzde 25.7 ekonomik ve yüzde 12.3 oy payı), Alibaba Group (yüzde 9.5 ve yüzde 4.5) ve Tencent (yüzde 7 ve yüzde 3.3) kontrol ediyor.
Gazprom- Medya, televizyon kanalları NTV, TNT, TV-3, Piyatnitsa!, TNT4, Match TV, Match Strana, 2x2 ve Subbota’nın yanı sıra, KIT Film Studio, Comedy Club Production, Good Story Media yapım şirketleri ile 11 radyo istasyonu, video servisleri, uydu televizyon operatörü NTV plus, çeşitli dergi ve internet gazetelerine sahip.
Gazprom-Media ve yan kuruluşlarının Ocak-Eylül 2021'deki geliri, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 28,8 artarak 84.163 milyar ruble (yaklaşık 1. 140 milyar dolar) olarak gerçekleşti.
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