https://tr.sputniknews.com/20211204/iletisim-baskani-altundan-turkiye-markasi-paylasimi-kiymetli-bir-adim-daha-atildi-1051438881.html

İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye markası' paylaşımı: 'Kıymetli bir adım daha atıldı'

İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye markası' paylaşımı: 'Kıymetli bir adım daha atıldı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye markasını' güçlendirmek için 'kıymetli bir adımın' daha atıldığını bildirdi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T10:38+0300

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2021-12-04T10:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

fahrettin altun

akp

açıklama

marka

paylaşım

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Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusundaki genelgeye ilişkin paylaşımda bulundu.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge ile başta diğer devletler olmak üzere tüm uluslararası kurum-kuruluşlarla gerçekleşen her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ifadesi kullanılacak" dedi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, türkiye, fahrettin altun, akp, açıklama, marka, paylaşım